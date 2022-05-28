ريما الرحباني تنشر أول صورة لفيروز بعد عامين من الاختفاء

نشرت ريما الرحباني ابنة الفنانة اللبنانية الكبيرة فيروز ومديرة أعمالها، أول صورة لوالدتها بعد عامين من الابتعاد عن وسائل الاعلام والظهور فى المناسبات.

تفاصيل أول صورة لفيروز بعد عامين من الابتعاد عن الأضواء

الصورة تم التقاطها من قصر فيروز فى العاصمة اللبنانية بيروت من خلال هاتف ريما الرحباني ونشرتها عبر صفحتها الرسمية وعلقت عليها قائلة «شي زهرة حمرا وبس!، الأحد ٢٢ أيّار ٢٠٢٢ الساعة ٧ و ٣١ دقيقة، ب آيفون ريما عاصي الرحباني»

يذكر أن لآخر ظهور للفنانة فيروز كان خلال استقبالها الرئيس الفرنسي ماكرون فى قصرها.

وكانت ريما الرحباني فتحت النار منذ أيام على القائمين على حفل «ليلة أمل» بسبب استخدام أغنيات وألحان والديها دون استئذان وأحيا الحفل إليسا وهبة طوجي.

وجاءت أبرز التعليقات لدى ريما الرحباني بالتفاعل معها وهجوما على الفنانة إليسا، التي ما كان منها سوى الرد بشكل غير مباشر عبر صفحتها الرسمية بموقع تويتر قائلة «موتوا بغيظكم! والشاطر يفهم»

ريما الرحباني تعد محبي فيروز بمفاجأة

وقبل نشر صورة فيروز، كانت ريما أعلنت عن تجهيزها لمفاجأة بعد أزمة حفل «ليلة أمل» وأعلنت عن مفاجأة كبرى في تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت بيروت، أي الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

وقالت ريما الرحباني: «الى أحبّائي الفيروزيين، اللي حقيقي إشتقتلّن واللي من قلبي حابّة إشكرُن ع محبّتن وإخلاصن لهالبيت، واللي من نص دين قلبي حابة إرسم بسمة ع وجوهن التعبانة من هالزمن اللعين، صباح الخير والخيرات، صباح الأمل.. إيه في أمل، أوقات بيطلع من ملل، لاقوني بتمام الساعة 12 بالتوقيت المحلّي، هنا على بروفايلي المتواضع، إلكن مفاجأة خصّيصاً علىَشانْكو».

أضافت «وللتانيين من إعلاميين، ومطبّلين ومثقّفين، ودكاتريين وشوَيْعريين، حضّروا سمومكن وسهامكن المعتادة، واللي ع طول جاهزة وحاضرة إتلقّاها بضحكة، وبكل صدر رحب، لأنّها الشي الوحيد اللي بتعرفوا تعملوه».