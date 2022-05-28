32 ألف طالب بالتعليم الفني يبدأون امتحانات نهاية العام في قنا

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة تفقدية لعدد من لجان امتحانات الدبلومات الفنية بمدارس مدينة قنا «صناعي - زراعي – تجاري وفندقي»، للعام الدراسي 2021 / 2022، والتى بدأت اليوم السبت بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وذلك للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات، والتأكد من توفير كل سبل الراحة للطلاب والملاحظين.

واستهل محافظ قنا، جولته بتفقد لجان مدرسة قنا الفنية الصناعية المتقدمة العسكرية (نظام 5 سنوات)، والتي تضم 17 لجنة بإجمالي 248 طالبا، وتابع الجولة بتفقد لجان مدرسة قنا الثانوية الصناعية بنات، والتي تضم 25 لجنة بإجمالي 470 طالبة، واختتم الجولة بزيارة لجان مدرسة قنا الثانوية التجارية بنات، والتي تضم 302 طالبة بـ21 لجنة، منها 13 لجنة نظام تعليم «الجدارات».

جاهزية اللجان

كما اطمئن «الداودي»، على مدى الانضباط والنظام داخل اللجان ومدى جاهزيتها، والتأكد من توفير سبل الراحة للطلاب والملاحظين والمشرفين داخل اللجان من تهوية وإضاءة، وكذلك تطبيق القواعد والضوابط الخاصة بسير عملية الامتحانات، بما يساعد الطلاب على تأدية الامتحانات بسهولة ويسر.

غرفة عمليات

من جانبه أوضح الدكتور صبرى خالد وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحان الدبلومات الفنية بالمحافظة هذا العام بلغ 32 ألفا و352 طالبا وطالبة، موزعين على 130 لجنة على مستوى قرى ومراكز المحافظة، بواقع 45 لجنة تعليم صناعي، و38 لجنة تعليم زراعي، و19 لجنة تعليم تجاري.

وأشار إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لمتابعة الامتحانات، ورصد أي عقبات أو مشكلات، والاستعداد لكل الاحتمالات التي قد تواجه الطلاب أو تؤثر على سير الامتحانات بشكل طبيعي، فضلًا عن التنسيق بين كل الجهات المعنية لتأمين الامتحانات بجميع المدارس.