7 طرق لتقليل استهلاك مبردات المياه للكهرباء في الصيف

مع ارتفاع درجات الحرارة في فصل الصيف، تقبل شريحة كبيرة من المواطنين على شراء مبرادات المياه المختلفة، سوء من أجل الاستهلاك المنزلي، أو لوضعها في المحالات التجارية أو المستشفيات، والعيادات الطبية، وغيرها من أماكن العمل المختلفة، وذلك لتوفير المياه الباردة للعاملين أو المتردين على هذه الأماكن.

مبردات المياه والاعتماد عليها

وأصبحت مبردات المياه أيضا، من الأجهزة التي أصبح يعتمد عليها المواطنين من أجل تقليل الاعتماد على الثلاجة الكهربائية، من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء، خوفا من الدخول في شريحة مالية أكبر في أسعار الكهرباء.

وبناء على هذا ومع بداية فصل الصيف، والارتفاعات الملحوظة والمتزايدة في درجات الحرارة، وجه جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وحماية والمستهلك، بعض الإرشادات والنصائح التي تساعد المواطنين على اختيار مبردات مياه تعمل بكفاءة عالية واستهلاك كهرباء أقل.

نصائح اختيار مبردات المياه الأقل استهلاكا للكهرباء

- يجب أن يتم تحديد سعة مبرد المياه، على قدر احتياجك من الاستهلاك.

- يجب عند شراء المبرد، ألا يكون ذا سعة أكبر من احتياجك اليومي، حيث أنها ستكون أكثر استهلاكا للكهرباء، دون الحاجة لذلك.

- يجب أن تختار نوع المبرد ذو الكفاءة العالية، وذلك نظرا لأنه أقل استهلاكا للكهرباء، وهذا يكون موضح من خلال الملصق الموجود عليها.

- يجب عند اختيار المبرد، التأكد أنه يحتوي على خاصية الحماية الذاتية في حالة حدوث أي تذبذب في التيار الكهربائي.

- يجب أن يكون المبرد به صنابير خاصة، لتوافر عناصر الآمان ولسلامة الأطفال.

- يجب عدم تشغيل الجزء الخاص بالمياه الساخنة بالمبرد، إلا في حالات الضرورة، حيث أنه تزيد من نسبة الاستهلاك الكهربائي به.

- يفضل تجنب شراء أي مباردات تحتوي على ثلاجة داخلية، لأنها تزيد أيضا من استهلاك الكهرباء به.