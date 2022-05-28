طلال أبوغزالة: الصين وأمريكا تخوضان معركة حول المستقبل

قال الدكتور طلال أبوغزالة، المفكر الاقتصادي العالمي، إن تاريخ البشرية الحالي قد وصل لمرحلة أنه لم يعد هناك قيادة للعالم، ولكن هناك اختلاف على كل شيء، وباتت كل دولة تتصرف كما يحلو لها، ما سيؤدى بدوره إلى وجود حالة من عدم الاستقرار.

أبوغزالة: الصين وأمريكا كل منهما له الحق في أن يكون القوة العظمى

وأضاف «أبوغزالة»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبني عسل، والمذاع على فضائية «الحياة»، أن هناك معركة بين كلا من الصين والولايات المتحدة الأمريكية حول المستقبل، وكلاهما يعتقد أن له الحق في أن يكون قوته هي الاقتصادية العظمي.

واستطرد: «يجب أن يحصل احتكاك نهائي عسكري بين الدول الكبرى، وهذا لا يعني بأن أحد الدولتين ستسيطر على بلد الأخر، ولكن كل ما يعنيه الحرب بعده أساليب منها الأساليب التقليدية العسكرية والرقمية والتكنولوجية والبيولوجية والاقتصادية وكل أنواع الحروب، وبدأت العملية بعقوبات جرى تطبيقها على روسيا على إثر الحرب بينها وبين أوكرانيا».

وأوضح أننا يجب أن ندرك أننا بتنا أمام حرب ستستمر وتصل إلى طرق وأماكن مختلفة إلى أن يضطروا للجلوس على طاولة المفاوضات، لافتا إلى أن المكسب الحقيقي سيكون لأمريكا ومعها دولة واحدة وهي بريطانيا، والبقايا فسيكونوا ضحايا بين الطرفين، «أمريكا وبريطانيا محركان رئيسيا في صنع القرار الأوروبي».

وتابع: «أنا خوفي الان على منطقة أوروبا أكثر من خوفي على الدول النامية والصغيرة، حيث إن بريطانيا هي الآن في مرحلة انحسار اقتصادي وستواجه وضع اقتصادي صعب أكبر من الدول الأخرى، وإما أن تنحاز ألمانيا إلى فريق بريطانيا أو روسيا، وهي ما زالت حاليًا تقف في منطقة وسط بين القوتين الكبيرتين».