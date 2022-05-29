«بيدرب كبار وصغار».. «حسام» من «يوتيوب» إلى أفضل مدرب برمجة وتحول رقمي

استطاع ابن محافظة المنيا حسام توفيق، 22 سنة، خريج كلية الحاسبات والمعلومات، أن يصبح شخصا مؤثرا فيمن حوله في سن صغيرة؛ ليقوم بتدريب أعمار تتباين ما بين الـ 7 سنوات وحتى الـ 60 عامًا في مجال البرمجة والتحول الرقمي، حتى حصل على لقب أفضل مدرب على مستوى الوطن العربي من أكاديمية «EFUO» الدولية لعام 2021.

تدريب الأطفال على البرمجة

بدأ حسام بتدوين بعض المعلومات الخاصة بـ مجال البرمجة والتسويق الالكتروني على منصة «فيسبوك»، حتى طلبت منه احدى المتابعات له، كما روي لـ«الوطن»، أن يعطي دورة تدريبية لابنها صاحب الـ 7 سنوات في محافظته بالمنيا: «لقتني ببسط المعلومة.. وشافت إن ده هيفيد ابنها وأصحابه في الدراسة»، حتى بدأ في إعطاء الدورات التدريبة منذ دراسته بالسنة الثالثة بالكلية، ونجح في توصيل المعلومة للأطفال بكل سهولة.

بعد تخرجه من كلية الحاسبات والمعلومات أسس قناة على اليوتيوب حتى يقوم بشرح وتبسيط المعلومات التي يصعب فهمها للكثير من الناس في مجال الحاسب الآلي والبرمجة، حسب تعبيره لـ«الوطن»، وفي أثناء ذلك حصل على دورة معتمدة من جوجل ووزارة الاتصالات المصرية في مجال التسويق الإلكتروني.

دورات في التحول الرقمي بعدة محافظات

«فيه ناس دكاترة جامعة وأصحاب شركات طلبوا مني كورسات في الحاسب الآلي والتحول الرقمي»، وبعدها قرر أن يؤسس أكاديمية خاصة به لتعليم مبادئ الحاسب الآلي والبرمجة أونلاين، كما قدم عدد من الدورات التدريبية في محافظات الصعيد والقاهرة والجيزة بعدما استدعته بعض الاكاديميات التعليمية هناك: «فيه ناس شافت الكورسات إللي بقدمها اونلاين وطلبوا مني أسافر لهم».

من الصعوبات التي واجهت حسام في بداية مجال التدريب هو تغيير طريقة الشرح وتقديم المعلومة حسب كل فئة عمرية: «الأطفال أكتر فئة بتحتاج مجهود»، واستطاع خلال جهوده في مجال التدريب أن يجعل الشهادة التي يحصل عليها متدربينه من الأكاديمية الخاصة به معتمدة من 4 جهات أساسية؛ هم: جامعة عين شمس، و وزارة الشباب والرياضة، شركة مايكروسوفت بالإضافة إلى شركة سيسكو الرائدة في مجال تقنية المعلومات والشبكات.

حصوله على لقب أفضل مدرب في الوطن العربي

وخلال الفترة القصيرة التي لا تتجاوز العام والنصف، بعد تخرج حسام، استطاع أن يُدرب أكثر من 12 ألف شخص في محافظات مصر المختلفة وداخل الوطن العربي، وشارك في العديد من المؤتمرات الهامة مثل «تيدكس» و«تكني ساميت» للحديث عن جهوده في التدريب؛ حتى حصل على لقب أفضل مدرب على مستوى الوطن العربي من أكاديمية EFUO الدولية لعام 2021.

لم يتوقف طموحه عند هذا الحد، بل يستعد في تلك المرحلة لتأسيس أكاديمة خاصة به على أرض الواقع في محافظتي المنيا والقاهرة، كما أوضح حسام لـ«الوطن»، لتقديم دورات مختلفة بجانب البرمجة؛ تشمل ريادة الأعمال والتنمية البشرية واللغات والترجمة: «حلمي أدرب ناس أكتر.. وشركتي تكون أكبر شركة للتدريب في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي في العالم».