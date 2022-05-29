شيرين تفجر مفاجأة بشأن عودتها لحسام حبيب: لو رجعت كنت حقول

فجرت المطربة شيرين مفاجأة بنفيها عودتها لزوجها المطرب حسام حبيب، رغم تأكيد الأخير على أنه أعادها لعصمته بعد أسبوعين من طلاقهما.

وردت شيرين على أسئلة متابعيها عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، حيث سألها أحد متابعيها «إنتي حقيقي رجعتي لحسام؟»، لترد عليه بقولها: «أساس الجواز والطلاق الإشهار، لو كنت رجعت كنت حقول».

فيما سألتها متابعة: «إنتي رجعتي لحسام وحامل ومش عاوزة تقولي؟ بتعملي دعاية لألبوم بتاعك أنا مصدومة فيكي»، لترد عليها قائلة: «يا بسمة ربنا يهديكي، أنا ليه اعمل كل ده في السر؟».

أزمة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب

بدأت أزمة في 24 يونيو حيث قامت الأجهزة الأمنية بالقبض على المطرب حسام حبيب طليق المطربة شيرين عبد الوهاب، والتي قدمت بلاغ ضده بالتعدى عليها وكريمتيها بالسب، لتتوجه قوات الأمن لفيلا شيرين في مدينة الشيخ زايد، وتم القبض على حسام حبيب، والذي أكد في التحقيقات إنه كان يتواجد في فيلا شيرين بسبب الاتفاق على أعمال فنية، وعندما اختلفا أثناء الحديث بينهما طلبت الشرطة.

واعترف خلال التحقيقات انه رد شيرين عبدالوهاب بعد أيام من طلاقهما أمام 4 شهود، ليصدر المكتب الإعلامي الخاص بالفنانة شيرين عبد الوهاب بيانا إعلاميا حول ازمتها مع حسام حبيب.

وكان نص البيان كالتالي: «تهيب الفنانة بوسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، بعدم تناول أنباء خلافات شخصية فيما بين الفنانة والفنان».

محامي حسام حبيب: شيرين تواصلت معي للاطمئنان علي موكلي

كشف المحامي جمال سعيد، المحامي بالنقض، ووكيل المطرب حسام حبيب، عن تواصل شيرين معه لمعرفة أحوال زوجها، وفقاً لما جاء في تصريحاته لبرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامية لميس الحديدي.