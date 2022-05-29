مسعف وسائق يسلمان 10 آلاف جنيه عثرا عليها بجوار متوف في حادث ببني سويف

عثر مسعف وسائق بمرفق إسعاف بني سويف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد، على متعلقات شخصية عبارة عن مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف و400 جنيه، بجوار متوف في حادث مروري بالطريق الزراعي «مصر - أسيوط»، بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول، بدائرة مركز ناصر بمحافظة بني سويف، أثناء نقله للمشرحة.

انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوف

وتلقى مرفق إسعاف بني سويف، بلاغا بوقوع حادث مروري بالطريق الزراعي «مصر - أسيوط»، بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر، إثر انقلاب سيارة ملاكي ووجود متوف.

وانتقل إلى مكان الحادث سيارة إسعاف تابعة لمرفق إسعاف بني سويف، قيادة عبدالرحمن صلاح الدين، والمسعف محمد عياد حمزة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي ووفاة شاب يدعى «حمد . س . م»، 23 سنة، مقيم مركز ناصر، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى ناصر العام.

وفوجئ المسعف والسائق بوجود مبلغ مالي يقدر بـ10 آلاف و400 جنيه تقريبا بجوار المتوفى، بعد أن جرى نقله لمشرحة مستشفى ناصر العام، وسلموا المضبوطات بمحضر تسليم أمانات لمركز شرطة ناصر.

وفاة شاب في انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الزراعي

وشهد الطريق الزراعي «مصر - أسيوط» بالقرب من قرية الشيخ علي البهلول بدائرة مركز ناصر، انقلاب سيارة ملاكي في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، ما أسفر عن وفاة شاب يدعى «أحمد . خ . م»، 23 سنة، مقيم في مركز ناصر، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى ناصر العام تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.