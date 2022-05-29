التجارة: يجب تعزيز الجهود لتوفير احتياجات أسواق مصر والأردن والإمارات

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ مصر والإمارات والأردن، ترتبط بعلاقات وثيقة استراتيجية تستند إلى أرضية صلبة من العلاقات التاريخية المتميزة بين القاهرة وأبوظبي وعمان، مشيرة الى أنّ القيادة السياسية المصرية تولي اهتماما كبيرا لتعزيز التعاون بين الدول الثلاث في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

تعاون استثماري بين مصر والإمارات والأردن

وأضافت الوزيرة، خلال تصريحات صحفية أدلت بها لوسائل إعلام إماراتية وعربية، عقب توقيع مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والإمارات والأردن، أنّ الحكومة المصرية حريصة على فتح مجالات عمل جديدة على المستوى الثلاثي، خاصةً وأنّ هناك فرصة كبيرة للتعاون الاستثماري المشترك بين مصر والإمارات والأردن.

وأوضحت جامع، أنّ الدول الثلاث تربطهما علاقات اقتصادية متميزة تستند إلى تاريخ طويل من التعاون بين القاهرة وأبوظبي وعمان، مشيرةً إلى أهمية تنسيق الجهود المشتركة والتعاون الكامل في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية الحالية.

وأشارت الوزيرة إلى أهمية تفعيل العمل المشترك بين الدول الثلاث لزيادة معدلات التبادل التجاري وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية، مع تقديم التسهيلات المتعلقة بتيسير حركة التبادل التجاري المشترك.

ولفتت جامع إلى أهمية توحيد الجهود المشتركة لتوفير احتياجات أسواق مصر والإمارات والأردن في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً إلى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط حكومات الدول الثلاث لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الشعوب الثلاثة الشقيقة.

تعزيز التجارة البينية

وأكدت الوزيرة، أهمية تعزيز حركة التجارة البينية المشتركة لتعكس الإمكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادات الدول الثلاث، من خلال إتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات التجارية أمام المصدرين المصريين والإماراتيين والأردنيين.

وأكدت وزيرة التجارة والصناعة أهمية تعزيز التعاون المشترك على المستوى الثلاثي فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلاسل التوريد والتغلب على تحديات النقل اللوجيستي خلال الوقت الراهن، مشيرة إلى أنّ هناك فرص استثمارية متميزة أمام مجتمعي الأعمال الإماراتي والأردني للاستثمار في السوق المصري، خاصة في مجالات الغزل والنسيج والجلود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية.

وأشارت جامع إلى أنّ العلاقات المشتركة بين مصر والإمارات والأردن تشهد في الآونة الأخيرة زخما كبيرا، يمهد لبدء مرحلة من التعاون المثمر على مختلف الأصعدة وخاصةً الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيرةً إلى أنّ هناك تنسيق دائم بين حكومات الدول الثلاث للبناء على العلاقات الأخوية التي تربط القيادة السياسية بها وتحويل هذه العلاقات الطيبة إلى مشروعات على أرض الواقع.

شراكة بين القطاع الخاص المصري والإماراتي والأردني

وقالت الوزيرة إنّ هناك فرص متميزة لتعزيز العلاقات متعددة الاطراف على مستوى الدول الثلاث خاصة في المجالات الصناعية والاستثمارية، وتعزيز أواصر الصلة بين دوائر الأعمال بمصر والإمارات والأردن تمهيدا لبدء مرحلة جديدة من الشراكة بين القطاع الخاص المصري والإماراتي والأردني، مشيرةً إلى أهمية الاستفادة من توافق الرؤى بين القيادات السياسية في مصر والإمارات والأردن وحرصها على إحداث نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية المشتركة.

ولفتت جامع إلى حرص الحكومة على إحداث نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية بين الدول الثلاث لتعكس مستوى التوافق السياسي المتميز الذي تشهده الدول الشقيقة، مشيرةً إلى أنّ هناك تنسيق مستمر بين وزارات التجارة بمصر والإمارات والأردن للتغلب على الصعوبات والتحديات التي تواجه حركة التبادل التجاري وبما يسهم في تيسير نفاذ السلع المتبادلة لأسواق الدول الثلاث.

وعن معدلات التبادل التجاري بين مصر والإمارات والأردن خلال عام 2021، أشارت الوزيرة إلى أنّ حجم التبادل التجاري بين مصر والإمارات بلغ نحو 3 مليارات و623 مليون دولار، في حين بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والأردن نحو 900 مليون دولار.