صلح تليفونك ببلاش.. «انفينكس» تطلق يوم الخدمة المجانية الثلاثاء المقبل

تطلق شركة Infinix، يوم لخدمة العملاء تحت عنوان «يوم الخدمة المجانية» خلال الثلاثاء الأخير من كل شهر بداية من الثلاثاء المقبل.

مراكز خدمة العملاء تحمل أسم Carlcare

وتقدم Infinix لعملائها من خلال مراكز خدمة العملاء الخاصة بها والتى تحمل أسم العلامة التجارية Carlcare، عدد من الخدمات المجانية طوال اليوم بجميع الفروع البالغ عددها 39 فرعا تغطي كافة محافظات الجمهورية من الإسكندرية حتى أسون.

وأوضحت Infinix مصر، أن من أهم الخدمات التي سيجري تقديمها مجاناً عمل سوفت وير كامل للهاتف الذكي، وتنظيف وفحص الهاتف، كما تقدم خصومات على كافة الإكسسورات الأصلية بنسبة 10% وعلى خدمات الصيانة وقطع الغيار بنسب مختلفة وفقاً لقطعة الغيار المطلوب تغييرها.

قطع الغيار الأصلية متوفرة وتحافظ على الجهاز

وقال Chris Xu مدير عام منطقة شمال أفريقيا بشركة انفينكس، إن يوم خدمة العملاء، يأتي تقديراً منا لعملائنا، ويستهدف تنمية الولاء لدى مستخدمى هواتف انفينكس القدامي والجدد بالسوق المصري، حيث تتمتع مراكز خدمة عملاء "Carlcare" بالدقة والكفاءة، كما أن قطع الغيار الأصلية متوفرة وتحافظ على الجهاز وترجعه جديداً كما كان قبل استخدامه.

وأكد مدير كارل كير مصر، أن قطع الغيار المقلدة والمغشوشة التى يتم تركيبها خارج مراكز خدمة العملاء تسئ بشكل كبير للشركات المنتجة ، كما أنها تقلل من كفاءة الهاتف الذكي، مؤكداً أنه من أجل ذلك تبنت انفينكس ومركز خدمة عملائها كارل كير فكرة يوم الخدمة المجانية لتوفير قطع الغيار الأصلية وبأسعار في متناول جميع العملاء.

حجز إلكتروني للصيانة من خلال تطبيق Carlcare

وأشارت Infinix أنه للتيسير على العملاء الراغبين في الاستفادة من الخدمة المجانية في هذا اليوم ، أتاحت الحجز الإلكتروني للصيانة من خلال تطبيق Carlcare والموجود على كافة هواتف انفينكس ، حيث يستطيع المستخدم الدخول على التطبيق من هاتفه واختيار الفرع الأقرب إليه بعد تحديد موديل الهاتف المطلوب إجراء الصيانة له ثم تحديد الوقت الذي يناسبه للحضور للفرع، وذلك توفيراً للوقت والجهد ولتقليل الزحام على الفروع .