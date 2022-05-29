تنفيذ 88 ألف حكم قضائي.. وضبط سيدة اختطفت طفلا: كنت عاوزة أخليه ابني

وجّهت وزارة الداخلية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 163 قطعة سلاح ناري بحوزة 145 متهما، وتنفيذ 87509 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 3 تشكيلات عصابية، ضمت 10 متهمين بارتكاب 14 حادثا متنوعا.

ضبط 227 قضية مخدرات

وأسفرت الحملات عن ضبط 227 قضية مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 9,490 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 11,105 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 5,928 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,730 كيلو جرام، كمية من مخدر الشابو وزنت 710 جرامات، كمية من مخدر البودر وزنت 560 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 195 جراما، كمية من مخدر الفودو وزنت 30 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 25 جراما، و1297 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات عن ضبط 39 متهما هاربا من تنفيذ أحكام، و17 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 291 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها، وضبط 23261 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 58 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية 8 منهم.

ضبط 18086 مخالفة مرورية متنوعة

وأسفرت جهود إدارة المرور خلال 24 ساعة عن ضبط 18086 مخالفة مرورية متنوعة، بينها 5275 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 159 مخالفة السير دون تراخيص، 7 دراجات نارية مخالفة، 10 مخالفات شروط التراخيص، و17 مخالفة موقف عشوائي.

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 11 قطعة سلاح ناري وأبيض، 18 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهما لـ9 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 7236 حكما قضائيا متنوعا.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، أنّ هارب محكوم عليه - مقيم بمحافظة كفرالشيخ ، مطلوب التنفيذ عليه في 51 حكما قضائيا بإجمالي حبس 25 سنة، يتردد على محل سكنه على فترات متباعدة خشية ضبطه، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بصحتها.

ضبط لصوص التوك توك

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة منشأة ناصر بمديرية أمن القاهرة من سائق توك توك، بأنّه حال سيره بالتوك توك ملكه بدائرة القسم، استقله صحبته أشخاص غير معلومين لديه، وهددوه باستخدام سلاح ناري وأسلحة بيضاء كانت بحوزتهم، واستولوا منه على المركبة خاصته ولاذوا بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أنّ وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبحوزتهم الأسلحة المُستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وتصرفهم في التوك توك المستولى عليها وبيعه لشخصين مقيمين بمحافظة الجيزة، أمكن ضبطهما وبحوزتهما المركبة المستولى عليها ومركبة أخرى مُبلغ بسرقتها، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

ضبط عصابة السيارات

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة، أنّ شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة القاهرة، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، مُتخذان من دوائر أقسام شرطة «ثان وثالث أكتوبر - الأهرام - الطالبية - العجوزة» مركز شرطة أبو النمرس مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي، وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما عترفا بارتكابهما 8 وقائع سرقة، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة بمديرية أمن الجيزة، أنّ شخصين مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم، كونا تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوبي كسر الكالون والمفتاح المصطنع، مُتخذان من دوائر أقسام شرطة «ثان أكتوبر، الأهرام، الدقي، العمرانية، إمبابة، والعلمين» بمطروح مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر، وبحوزتهما فرد محلي، وعدد من الطلقات لذات العيار، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما 9 وقائع، وأرشدا عن السيارات المستولى عليها.

وكشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم، باختطاف نجله البالغ من العمر 3 سنوات، أثناء لهوه أمام العقار سكنهما، وبالانتقال والفحص تبيّن أنّ رجل وسيدة اصطحبا نجل الـمُبلغ المذكور من أمام مسكنه، وأسفرت جهود فريق البحث المُشكل بمشاركة قطاع الأمن العام والإدارة العامة لمباحث الجيزة، عن أنّ وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص وشقيقته، مقيمان بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما وبرفقتهما الطفل المُختطف، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة رغبة منهما في الاحتفاظ به كنجل للثانية لسابقة زواجها وانفصالها عن زوجها لعدم إنجابها، وأضافا أنّهما بتاريخ الواقعة شاهدا الطفل المشار إليه أثناء لهوه بمفرده أمام مسكنه وتمكنا من استدراجه واصطحابه لمسكنهما.