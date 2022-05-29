«مدبولي»: العلاقات بين مصر والأردن والإمارات تشكل قوة دفع لمواجهة التحديات

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن المقومات الاقتصادية والصناعية التي تمتلكها مصر والأردن والإمارات، بالإضافة إلى العلاقات الأخوية الاستثنائية التى تربط قيادات مصر والأردن والإمارات تشكل قوة دفع هائلة في سبيل تحقيق تطلعات دولنا نحو تحقيق التكامل ومواجهة التحديات.

مدبولي يلتقي نظيره الأردني

جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع الدكتور بشر الخصاونة، رئيس وزراء المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، بحضور وزيرى التجارة والصناعة فى مصر والأردن، وسفيري البلدين، وذلك على هامش مشاركتهما في مراسم إطلاق مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة.

وخلال اللقاء، أشاد الخصاونة بالعلاقات التاريخية بين مصر والأردن، والعلاقات الوطيدة بين قيادات البلدين، ومستوى التعاون المتنامي بين البلدين، الذي أُضيف إليه اليوم تعاون طموح في إطار المبادرة الثلاثية.

وأعرب عن تطلعه لتنفيذ بنود التعاون التي تم الاتفاق عليها؛ لتعود ثمارها بالخير والنماء على شعوب الدول الثلاث.

مدبولي: مبادرة الشراكة الصناعية فاتحة خير على الدول الثلاث

من جانبه، أعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن ثقته في أن مبادرة الشراكة الصناعية التكاملية تمثل فاتحة خير على البلدان الثلاثة، مؤكدا على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالمتابعة الحثيثة لمراحل تنفيذ المشروعات المتوافق عليها.