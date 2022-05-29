برلمانية تطالب بإنشاء مركز للإنذار المبكر لتوقع الأزمات قبل حدوثها

طالبت النائبة الدكتورة سماء سليمان وكيل لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، وأمينة الشؤون السياسية بحزب حماة الوطن، في جلسة مجلس الشيوخ اليوم، بإنشاء مركز الإنذار المبكر، ليتبع رئاسة الجمهورية ويكون قادرًا على التنبؤ بالأزمات والمخاطر المحتملة لوضع سيناريوهات استباقية للتعامل مع الأزمات قبل حدوثها.

إنشاء مركز للإنذار المبكر تابع للرئاسة

وأشارت «سماء» ردا على طلب المناقشة العام المقدم من النائب طارق نصير عن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات التي اتخذتها لمواجهة أزمة الغذاء العالمية وتداعياتها على الدولة؛ في إطار وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن العالم يعيش في أزمات متتالية منها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية والأزمة الاقتصادية العالمية التي كان لها تأثيرات سلبية على الشعوب في معظم دول العالم، خاصة التأثيرات الاقتصادية.

وأشارت «سماء»، إلى أن الأزمة غير معروف مداها ومتى ستنتهي، الأمر الذي يتطلب من الجمهورية الجديدة وضع منظومة لتصبح الجمهورية صامدة أمام الأزمات من خلال إنشاء مركز للإنذار المبكر يتبع الرئاسة للتنبؤ بالأزمات المحتملة لصانع القرار لاتخاذ القرارات التي من شأنها التعامل مع الأزمة قبل حدوثها.

الجمهورية الجديدة

وشددت النائبة سماء سليمان، على أن هدف الجمهورية الجديدة توفير الأمن الاجتماعي للمواطنين وأن تكون المؤسسات أكثر قدرة على الصمود أمام أي أزمة من خلال منظومة متكاملة تشمل مراكز الفكر المتخصصة ومراكز الدراسات المستقبلية ومراكز الإنذار المبكر ومراكز لإدارة أي أزمة.