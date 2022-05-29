«الزراعة»: حققنا طفرة تصديرية رغم محدودية الإمكانات ونقص المياه

أوضح الدكتور محمد علي فهيم مستشار وزير الزراعة، أن المقصود بالأمن الغذائي هو توافر السلع في الأسواق للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرًا إلى وجود صحراء في مصر جرداء منذ ملايين السنين لم تطئ بها قدم ويتم الآن تحويل مساحات كبيرة منها إلى أراض خضراء يانعة.

ولفت «فهيم»، إلى أن زراعة آلاف الأفدنة بمحصول واحد، سواء كان قمحا أو بنجر، أو أي محصول آخر، هو أمر لم يحدث في تاريخ مصر.

زراعة الصحراء أصعب أنواع الزراعات في العالم

وأضاف «فهيم»، في حوار مع الإعلامية آية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على قناة «dmc»، أن زراعة الصحراء هي من أصعب أنواع الزراعات في العالم والتاريخ، حيث يتم من خلالها تحويل أراض ميتة منذ آلاف السنين لأراض خضراء، ومن ثم يمثل ذلك تحديا كبيرا للدولة المصرية، خاصة أنه أمر صعب جدًا ومكلف، ولكن له مقابل مهم، وهو حماية ملف الأمن الغذائي.

وأكد «فهيم» وجود طفرة في ملف التصدير، حيث أصبح المحصول المصري مطلوبا، وذلك رغم المحدودية الشديدة في الإمكانات والأراضي والتكلفة العالية، فضلا عن مشكلة توافر المياه، والتي تعتبر من المشكلات الرئيسية، خاصة مع عدم تساقط الأمطار مثل باقي الدول الزراعية الأخرى.

المشروعات الجديدة للاستصلاح الزراعي

وأشار مستشار وزير الزراعة إلى الإنجاز الكبير الذي حققته الدولة المصرية، ففي خلال أيام قليلة لا تتجاوز الأسابيع، تم افتتاح موسم حصاد القمح في توشكى الخير الذي يعمل الآن، كما أن معدل التوريد ممتاز مقارنة بالمساحات التي يتم حصادها في أقصى شمال مصر بمنطقة الدلتا الجديدة، وبالقرب منها مشروع «مستقبل مصر»، ما يعني توجيه رسالة لكل المصريين قبل المستثمرين في الخارج، مفادها أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية لن تترك شبرا على أرض مصر دون تنمية.