حظك اليوم برج الجدي الاثنين 30-5-2022 عاطفيا ومهنيا

أفصحت خبيرة الأبراج وعلم الفلك عبير فؤاد توقعاتها وحظك اليوم على كافة الأصعدة لمواليد برج الجدي، الذي ينتمي له الكثير من المشاهير ومن بينهم شاعر العامية الراحل صلاح جاهين، والفنان العظيم محمود المليجي، والمغنية الإيطالية من أصول مصرية داليدا، والفنان صلاح ذو الفقار، والممثلة والصحافية روز اليوسف، والممثل الكوميدي جيم كاري.

كما ينتمي لمواليد برج الجدي المطرب الكويتي نبيل شعيل، الفنانة نيللي، ليلي علوى، نجوى فؤاد، والفنان والمطرب محمد الشرنوبي، الذين يتفقون على أبرز صفات البرج ومنها الالتزام والجدية، فهم مهتمون بالتعلم والدراسة وتطوير أنفسهم طوال الوقت، كما أنهم يحتاجون إلي التفكير طويلا للوصول إلي قرارات مصيرية حتى لا يشعر بالندم.

واليوم الاثنين 30 يونيو، يقدم موقع «الوطن» للمهتمين من أصحاب هذا البرج بالطالع اليومي، حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفق تصريحات خاصة من خبيرة الأبراج عبير فؤاد والتي جاءت كما يلي:

حظك اليوم برج الجدي مهنيا

تقول خبيرة الأبراج «عبير فؤاد» لمواليد برج الجدي إن حظك اليوم على الصعيد العملي والمهني القمر الجديد بمنزل العمل والصحة مما يشحذ طموحك ويدفعك للتقدم بقوة مهما كانت الضغوط.

حظك اليوم برج الجدي عاطفيا

وتضيف «فؤاد» لأصحاب هذا البرج إن حظك اليوم العاطفي والعائلي فينوس في منزل الحب تساعدك على التأثير فيمن تحب وتعبر جيدا عن مشاعرك.