أمير كرارة ينشر صورة لنجله في غرفة العمليات: «شكرا للطاقم الطبي»

أعلن الفنان أمير كرارة، إجراء عملية جراحية لنجله، ونشر صورة تجمعه به داخل غرفة العمليات، ونشر عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة لنجله، وعلق عليها قائلاً: «الحمد لله وتسلم أيديك أخويا وحبيبي، أجمد دكتور أنف وحنجرة وأذن، في مصر أحمد نجم، وشكرا للطاقم الطبي المحترم».

آخر أعمال الفنان أمير كرارة

آخر ظهور للفنان أمير كرارة، كان ضمن أحداث مسلسل الاختيار 3، حيث عاد لتجسيد شخصية الشهيد العقيد أحمد المنسي، التي سبق وقدمها في الجزء الأول من المسلسل، وذلك وفقا لما كشفت شبكة قنوات «ON» عبر حسابها على «فيس بوك» أثناء عرض المسلسل في رمضان: «مفاجأة حلقة النهاردة من الاختيار 3، ظهور خاص لشخصية العقيد أحمد منسي».

أبطال مسلسل الاختيار

وشارك في مسلسل الاختيار 3 للمخرج بيتر ميمي، مجموعة كبيرة من الفنانين كضيوف شرف، من بينهم إسعاد يونس التي أدت شخصية الدكتورة إيناس عبد الدايم، وأحمد وفيق في دور اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية، كما عاد عدد من الفنانين لتقديم شخصياتهم التي قدموها في الجزءين السابقين من بينها إياد نصار في دور المقدم محمد مبروك، والفنان أحمد سعيد عبد الغني في دور العقيد أحمد فايز، بالإضافة إلى أحمد الرافعي الذي قام بدور الإرهابي عمر رفاعي سرور.

آخر أعمال الفنان أمير كرارة

وقدم الفنان أمير كرارة، مسلسل «العائدون»، للمخرج أحمد نادر جلال، خلال موسم الدراما الرمضانية، بجانب مجموعة كبيرة من النجوم المصريين والعرب من بينهم أمينة خليل، محمود عبد المغني، وتطرقت أحداث المسلسل إلى محاولات المخابرات المصرية للتصدى لتنظيم داعش الإرهابي في الوطن العربي.