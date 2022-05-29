المشدد 10 سنوات لرجل وسيدة متهمين بقتل شخص وإلقاء جثته في النيل بسوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة رجل وسيدة بالسجن المشدد 10 سنوات لاتهامهما بقتل شخص بسكين وفصل رأسه عن جسده وإلقائه بنهر النيل، دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق، وعماد الدين عزت محمد، وأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

أحداث الواقعة ترجع إلى ديسمبر 2021

تعود أحداث الواقعة إلى شهر ديسمبر من العام الماضي، في دائرة مركز المراغة بمحافظة سوهاج، عندما وجهت النيابة لكلا من «م. ن» 32 عاما، عامل، و«أ. ك» 36 عامًا، حاصلة على ليسانس لغة عربية، تهمة قتل المجني عليه «أ. إ»، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بأن قامت المتهمة الثانية باستدراج المجني عليه إلى أحد الأماكن بمركز المراغة بمحافظة سوهاج وقاما بشل حركته ووجها له عدة طعنات باستخدام سكينا قاصدين قتله، فأحدثا إصابته التي أودت بحياته، ثم قام المتهم الأول بفصل رأسه عن جسده ووضعهما في جوالين وإلقائهما بنهر النيل، وذلك لاكتشاف علاقة آثمة بين المجني عليه والمتهمة، والتي قررت بمعاونة أحد معارفها، الانتقام من المجني عليه عندما قرر تركها وإنهاء العلاقة بينهما.

تحرير محضر بالواقعة وإحالتها لمحكمة جنايات سوهاج

وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم إحالة القضية لمحكمة جنايات سوهاج التي أصدرت حكمها المتقدم.