تعرض 15 عميلا بالبنوك للنصب.. «وقعوا في فخ الجوائز الوهمية»

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها المكثفة؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاستيلاء على أموال عملاء البنوك وبطاقات الدفع الإلكتروني.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم، من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز ومنح مالية.

الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

وتمكن المتهمان بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات «الأمن الوطني – الأمن العام – نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، ومديرية أمن المنيا، تم استهداف شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا من القائمين على ذلك النشاط الإجرامى وتم ضبطهما، وبحوزتهما «2 هاتف محمول – 3 شاشات» جميعها من متحصلات نشاطهما الإجرامي.

الاستيلاء على 700 ألف جنيه

بفحص الهاتفين المضبوطين، تبين احتوائهما على «العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من بعض الضحايا – تطبيقات تسوق إلكتروني – إيميلات بأسماء وهمية تستخدم في المعاملات التجارية على مواقع التسوق – رسائل نصية يقوم المتهمان بإرسالها للضحايا».

كما أمكن الاستدلال على 15 شخصًا من المجني عليهم، وبسؤالهم أفادوا بتعرضهم للنصب والاحتيال من قِبل المتهمين، والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بلغت 700 ألف جنيه.

وبمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه .