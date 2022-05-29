هنادي مهنا: أصبت بالإحباط في بداية مشواري الفني وسافرت خارج مصر

قالت الفنانة هنادي مهنا إنها مازالت تعيش نجاح مسلسل «مكتوب عليا»، بالرغم من انتهاء السباق الرمضاني، مؤكدة أن الجميع في الشارع يمزحون معها ويقولون لها «ستو أنا»، مشيرة إلى أنها تكون سعيدة بذلك الأمر للغاية، ومنذ سماع الأغنية للمرة الأولى تنبأت بنجاحها.

هنادي مهنا وبدايتها في الفن

وبخصوص خطواتها الفنية السريعة والتي استطاعت خلالها أن تكون من النجوم الشباب الواعدين، قالت هنادي مهنا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنها في بداية مسيرتها الفنية اشتركت في مسلسل «أفراح إبليس»، وبعدها جرى تأجيله، ثم اشتركت في بطولة فيلم وبعدها لم يكمل الفيلم، وفي نفس العام شاركت بمسلسل «بركة» مع عمرو سعد، وبعد طرح البرومو وقبل رمضان بــ4 أيام، جرى تأجيل المسلسل وخروجه من السباق الرمضاني.

بداية عرض أعمالها الفنية

وأكدت أنها بعد هذه الأحداث الكثيرة والتي منعت ظهورها للجمهور جعلتها تُصاب بالإحباط من مهنة الفن، وسافرت وقتها خارج مصر 4 أشهر من أجل تغيير جو.

وأشارت إلى أنها استغلت هذه الفرصة وأخذت بها كورسات، موضحة أنها بعد ذلك في العام التالي عُرض عليها أكثر من عمل، مثل «نسر الصعيد» مع محمد رمضان وبعدها مسلسل «حكايتي» مع ياسمين صبري، ثم يعرض معهم في رمضان مسلسل «بركة» بعدما كان مؤجل عرضه، وقبل رمضان بشهر يعرض مسلسل «أفراح إبليس» فيحدث حالة كبيرة من النشاط والجميع يعرفها في فترة قصيرة، واكتشفت أن ذلك الترتيب أفضل بكثير مما كانت تخطط.