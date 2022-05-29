مدبولي: نملك عمالة مدربة ماهرة منخفضة التكلفة بالنسبة لباقي دول العالم

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن الأسباب الرئيسية وراء إطلاق استراتيجية الصناعة التكاملية مع الأردن والإمارات، مشيرًا إلى أن اختيار تلك الدول الثلاث عن غيرها، ترجع للعديد من المزايا النسبية التي تجمعها، سواء في حجم الأسواق أو وجود بنية أساسية ملائمة، أو العمالة المدربة والماهرة التي تُعتبر منخفضة التكلفة بالنسبة لباقي دول العالم، فضلًا عن توافر المواد الخام والتمويل اللازم لهذه المشروعات.

الدافع وراء إطلاق تلك الاستراتيجية

وقال «مدبولي»، خلال لقاء خاص على شاشة «سكاي نيوز عربية»، إن الدافع وراء إطلاق تلك الاستراتيجية، هي التجربة القاسية التي يمر بها العالم الآن، مع توقع نقص شديد في سلاسل الإمداد والسلع الأساسية مثل المواد الغذائية والأدوية والمنتجات الصناعية المهمة، وهذه الأمور أعطتنا الحافز بأننا لا بد من الإسراع في عملية التكامل لكي تكون لدينا في هذه الدول الثلاثة شبكة تكاملية تعمل نوع من الاكتفاء الذاتي لشعوب هذه الدول.

القطاعات التي سيتم التركيز عليها

وعن القطاعات التي سيتم التركيز عليها، أضاف رئيس مجلس الوزراء، أن الأولوية ستكون للقطاعات الاستراتيجية التي نرى أننا في احتياج شديد لها أو هناك نقص في توفرها في الثلاث دول، فضلًا عن أن هناك فرصًا تصديرية هائلة لهذه القطاعات، «الأهم أن البنية الأساسية موجودة والمواد الخام موجودة والتمويل موجود، لذلك اختارنا أن نبدأ بخمس قطاعات على رأسها المواد الغذائية والزراعة وصناعات مثل الألومنيوم وصناعات الحديد والغزل والنسيج».