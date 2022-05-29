مجلس السيادة السوداني يرفع حالة الطوارئ في البلاد

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد، وفقا لبيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس السيادة.

وقال البيان: «في إطار تهيئة المناخ وتنقية الأجواء، لحوار مثمر وهادف، يحقق الاستقرار للفترة الانتقالية.. أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان اليوم مرسوما برفع حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد»، وفقا لما ذكرت قناة «العربية».

وترأس الفريق البرهان، بالقصر الجمهوري، الأحد، الجلسة العادية لمجلس الأمن والدفاع، وبحث المجلس خلال الاجتماع مجمل الأوضاع الأمنية بالبلاد، وضرورة تهيئة الأجواء والمناخ الملائم للحوار والتوافق الوطني.

إطلاق سراح جميع المعتقلين

وأعرب المجلس عن تقديره لرئيس جمهورية جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، والآلية الثلاثية على جهودهم وحرصهم الدائم على سلامة واستقرار السودان.

وقال وزير الدفاع السوداني، الفريق الركن ياسين إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم المجلس، في تصريح صحفي، إن المجلس رفع توصيات لرئيس مجلس السيادة شملت رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد وإطلاق سراح جميع المعتقلين بموجب قانون الطوارئ بما لا يتعارض مع القوانين التي تتعلق بقضايا أمن الدولة أو القانون الجنائي.

حان الوقت لوقف العنف

وفي سياق متصل، قال رئيس بعثة الأمم المتحدة في السودان فولكر بيرتيس، اليوم الأحد، إن الوقت حان لوقف العنف وإنهاء حالة الطوارئ والخروج السلمي من الأزمة الحالية في البلاد.

وأضاف: «أشعر بعميق الغضب لمقتل اثنين من المتظاهرين الشبان في الخرطوم أمس».

وتابع: «مرة أخرى.. حان الوقت لوقف العنف، حان الوقت لإنهاء حالة الطوارئ، حان الوقت للخروج السلمي من الأزمة الحالية في السودان».