إصابة 8 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالمنيا 

أصيب، صباح اليوم الاثنين، 8 أشخاص، إثر تعرضهم لحادث مروري على الطريق الزراعي «القاهرة - أسوان»، المار بمحافظة المنيا، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغاً بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة بالطريق الزراعي «القاهرة - أسوان» بمحافظة المنيا، وتحديداً أمام قرية المحرص، ووجود مصابين.

اختلال عجلة القيادة وانقلاب ميكروباص

وانتقلت سيارات الإسعاف وقوات الأمن، وتبين إصابة 8 أشخاص أثناء استقلالهم ميكروباص أجرة، حيث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى إلى إصابة 8 أشخاص بإصابات متنوعة، ما بين سحجات وكدمات وكسور باليد والساقين وما بعد الارتجاج.

تحرير محضر والنيابة تباشر التحقيق

وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وتم إزالة آثار الحادث لتسهيل حركة السير بالطريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى ملوي.

وتابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في استكمال أعمال رصف وتحسين الطرق، وذلك ضمن خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق الرئيسية والفرعية بجميع أنحاء المراكز والمدن، كونها أحد أهم عناصر التنمية المستدامة بهدف الارتقاء بجودة الحياة اليومية للمواطنين خلال تنقلاتهم داخل مراكزهم والمحافظات المجاورة.

وتابع أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي أعمال الرصف بحي شرق المدينة، حيث تم الانتهاء من أعمال رصف كل من شارع (الأزهار ـ شكري)، وجاري استكمال أعمال الرصف بشارع 26 يوليو بحي شرق، كما تم الانتهاء من أعمال رصف شارع محمود أبو خليفة بتفرعاته بطول 3 كم بحي غرب مدينة ملوى، مؤكداً ان أعمال الرصف تتم وفقاً للمواصفات الفنية طبقاً للجدول الزمني الموضوع لها بما يلبي الاحتياجات الضرورية للمواطنين.