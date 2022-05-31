حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 31-5-2022 عاطفيا ومهنيا

يتميز مولود برج السرطان، بالذكاء، كما أنه سريع الملاحظة، هادئ، ولا يتحدث كثيرا، لكنه يظل يراقب من حوله حتى يحكم عليه، ويفهم شخصيته ويعطي له الثقة، ومن صفاتهم أيضا الإبداع، إذ يتمتع بخيال واسع، يمكنّه من رؤية الأمور من جوانب جديدة ومختلفة، كما يعرف عنه في تعاملاته، الإخلاص، ويكره الخيانة، ولا يسامح فيها أبدا، كما أنه يمنح الدفء والحنان للجميع، وذلك بفضل عاطفته وحساسيته العالية، وقدرته على مشاركتها مع المقرّبين منه.

صفات برج السرطان

مولود برج السرطان يتمتع بحدس قوي، يمكنّه من كشف نوايا وأسرار الأشخاص من حوله، كما أنه يمتلك أسلوب جذاب وراقي ومهذب، يغلب عليه الثقافة، ما يجعله قادر على الإقناع في مختلف المواقف.

حظك اليوم برج السرطان مهنيا

يتواجد القمر في منزل الصحة اليوم، ما يحتم عليك الانتباه لصحتك كثيرا، وتحافظ على سلامتك، ولا تتناول أشياء أو أطعمة تضرها وتسبب لها التعب، كما يجب عليك أن تكون يقظا اليوم، والتركيز في كل صغيرة وكبيرة، لكن لا تعلن أفكارك، وانتبه لحقوقك، وذلك وفق حظك اليوم على الصعيد المهني، وفقا لتصريحات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد لـ«الوطن».

حظك اليوم برج السرطان عاطفيا

وقالت إن الوضع الفلكي يثير المشكلات، ويزيد التوتر الذي تواجه اليوم، ويجب عليك أن تنتبه للمكائد التي تدبر لك، كما يجب عليك أن تتجنب تصعيد المواقف.