«لجنة العفو»: مستمرون في عملنا دون سقف زمني حتى خروج كل المستهدفين

قال طارق الخولي عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، إنّ القائمة التي أعلنت اليوم، للحاصلين على العفو، بلغت 6 أشخاص، جرى الانتهاء من إجراءاتهم واستكمالها، موضحًا: «هناك استكمال آخر لبقية المفرج عنهم، يوم الخميس المقبل».

لا إحباط والشباب مستمر في الخروج

أضاف الخولي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج «كلمة أخيرة»، على قناة on: «من المنتظر خروج مجموعة أخرى الخميس المقبل»، كما ردّ بشأن العدد المفرج عنهم، وأنه قد يصيب بعض الأسر بالاحباط: «مفيش أي إحباط يتسلل لحد، لأننا بدأنا عملنا منذ فترة قصيرة، ونعمل على قدم وساق، كما أن الفحص الخاص بالحالات يستغرق وقتا، للتأكد من عدم انتماء المعفو عنهم لتنظيم إرهابي».

المسألة ليست سهلة

تابع عضو لجنة العفو الرئاسي وعضو مجلس النواب، أن المسألة ليست سهلة في عملية الفحص، ولن يكون مقبولاً أن يتسرب شخص يشكل خطرا على الأمن القومي، إذ تجري عملية الفحص بدقة شديدة، مشيرًا إلى أنّ العمل مستمر خلال الفترة المقبلة: «معندناش سقف زمني معين، واللجنة ستستمر في عملها حتى خروج كل الشباب المستهدف خروجهم من السجون، إحنا مستمرين والفاصل في بعض الأحيان بيكون أيام».

وأكد أن بعض الشباب مرتبط خروجهم بإجراءات روتينية ليست سهلة وطويلة، وتستغرق وقتا: «وما نستطيع أن ننجز حالته سريعا، نقدم على ذلك دون انتظار قائمة مطولة، كل اللي خلص إجراءاته يخرج».