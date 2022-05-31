خط ساخن من الصحة لمساعدة المواطنين للإقلاع عن التدخين: «من غيرها أحسن»

أصدرت وزارة الصحة والسكان تقريرا للمدخنين؛ لتشجيعهم على التوقف عن التدخين لما له أثر سيئ على أجهزة الجسم كله.

وأعلنت الوزارة تدشين خط ساخن لها للمساعدة فى الإقلاع عن التدخين، وهو 16805 تحت شعار «من غيرها أحسن»، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

مراحل خروج التدخنين من الجسم

وقالت الوزارة، في تقريرها الذي وزعته على مديريات الشؤون الصحية لتعميمه على المواطنين من أجل نشر الوعي، إنّه بعد التوقف عن التدخين بكل أشكاله يبدأ الجسم بالتخلص من مادة النيكوتين والمواد السامة، مشيرة إلى أنّه خلال 20 دقيقة تبدأ سرعة ضربات القلب في الانتظام، وكذلك تنتظم مستويات ضغط الدم.

وتابعت وزارة الصحة، بأنه بعد مرور 12 ساعة من التوقف يقل مستوى أول أكسيد الكربون لمعدلاته الطبيعية، وبعد الأسبوع الأول وحتى الأسبوع الـ12 من التوقف تتحسن الدورة الدموية ويظهر ذلك على شكل الجلد، منوهةً بتحسن وظائف الرئة بعد الدمار الذي حدث لها نتيجة التدخين، مشيرة إلى أنّ التوقف عن التدخين يعمل على التقليل من الشعور بالإرهاق وضيق التنفس.

علاقة المدخنين بفيروس كورونا

وأكدت وزارة الصحة والسكان، أنّه في ظل انتشار وباء فيروس كورونا، يكون المدخنون هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بالفيروس ومتحوراته التي تظهر من وقت إلى آخر، نظرًا لقلة مناعتهم.

ودعت الوزارة المواطنين إلى ضرورة الإقلاع عن التدخين، والتواصل مع الخط الساخن للمبادرة «من غيرها أحسن».

وطالبت المدخنين بضرورة التسجيل على موقع لقاح كورونا مصر للحصول على اللقاح والعمل على تعزيز مناعة الجسم ضد الفيروس، لافتة إلى أنّ اللقاح يعمل على منح الجسم المناعة، والتخفيف من حدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة.