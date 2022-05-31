موعد انتهاء موجة الحر الحالية في مصر.. ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، عن موعد انتهاء موجة الحر الحالية في مصر، إذ تنكسر الحرارة نسبيًا غدا الاربعاء 1 يونيو، بعد أن شهدت جميع المناطق أجواء شديدة الحرارة خلال ساعات النهار.

موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

وأوضحت الهيئة بشأن موعد انتهاء موجة الحر الحالية في مصر، أنّه من المتوقع استمرار أجواء شديدة الحرارة على القاهرة والوجه البحري حتى جنوب الصعيد نهارا، بينما يكون الطقس لطيف ليلا، كما تزداد فترات سطوع الشمس لتزيد الإحساس بحرارة الطقس.

درجات الحرارة اليوم

ومن جهتها، كشفت الهيئة عن درجات الحرارة المتوقعة على مدار اليوم، حيث تسجل في القاهرة الكبري 37 21، محافظة الإسكندرية 29 19، وادي النطرون 36 20، طنطا 36 21، شبين الكوم 36 21، دمنهور 33 22، بلطيم 29 19، مطروح 28 18، السلوم 27 17، سيوة 35 20، بورسعيد 30 20،دمياط 29 20، الزقازيق 37 21، المنصورة 35 20، الإسماعيلية 37 21، السويس 36 20، العريش 30 20، رفح 28 19، رأس سدر 36 21، نخل 34 31، نويبع 37 23، طابا 36 22، كاترين 31 21، الطور 35 23، شرم الشيخ 40 27، الغردقة 39 26، مرسى علم 38 25.

كما سجلت درجات الحرارة الموقعة اليوم الثلاثاء 31 مايو الحالي في مناطق الجنوب ارتفاعا، مقارنة بالوجه البحري والقاهرة، إذ سجلت في الفيوم 38 23، بني سويف 38 23، المنيا 39 23، أسيوط 39 24، سوهاج 39 24، قنا 41 25، الأقصر 42 25، أسوان 43 26، إدفو 42 26، أبو سمبل 42 26، الوادي الجديد 41 25، شلاتين 36 23، أبو رماد 35 23، حلايب 32 22، رأس حدربة 32 22 درجة مئوية.