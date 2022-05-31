مد فترة تغيير العدادات المعطلة بسوهاج حتى 15 يونيه المقبل

أصدر المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج والعضو المنتدب للشركة، قرارًا بمد فترة التقديم على تغيير العدادات المعطلة لتستمر حتى 15 يونيه من العام الجاري، وذلك نظرًا للإقبال الكبير من العملاء على تغيير العدادات، لاحتساب كمية استهلاك المياه على القراءات الفعلية وللحد من المياه المباعة تقديريًا.

تقديم طلب تغيير العداد خلال المدة المعلنة

وأوضح «عبالغفار»، أنه على المواطنين تقديم طلب تغيير العداد على أن يجري توفير تلك العدادت طبقا للطلبات المقدمة، وأنه عقب انتهاء المدة المعلنة سيجري تركيب عدادات مسبقة الدفع لأصحاب العدادات المعطلة.

مراكز مياه سوهاج تستقبل المواطنيين حتى الرابعة عصرا

وأشار المحاسب نبيل عبدالعليم رئيس القطاع التجاري بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج، أن مراكز خدمة العملاء تعمل يوميًا حتى الساعة الرابعة عصرًا.

تكلفة تركيب عداد ميكانيكي جديد 792 جنيها

وأوضح أنه على العملاء من محافظة سوهاج أصحاب العدادات المعطلة التوجه إلى أقرب مركز خدمة للعملاء بصورة البطاقة وصورة فاتورة المياه، لتركيب عداد ميكانيكي جديد، والذي تبلغ تكلفته 792 جنيهًا، وإنهاء تلك الإجراءات قبل الفترة المعلنة.

جدير بالذكر أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة سوهاج مدت مواعيد العمل الرسمية بها حتى الرابعة عصرًا والخامسة عصرًا ببعض الأيام لاستقبال المواطنيين الراغبين بتغيير العدادت.