بيقولوا.. رحيل موسيماني وخطيئة مجلس الخطيب والأهلي يخسر جميع معاركه

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تحدث عماد متعب، نجم النادي الأهلي السابق، عن الأخطاء التي وقع فيها الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأحمر، أثناء خوض مباراة الوداد في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والتي تسببت في خسارة المارد الأحمر لقبه الـ11 بالمسابقة القارية: «موسيماني أرتكب أخطاء فنية كثيرة خلال المباراة، الوداد استحق الفوز بلقب أفريقيا، موسيماني اعتمد على أسلوب الكرات الطولية، وهذا سهل مهمة الفريق المغربي لتحقيق البطولة».

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