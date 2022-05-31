سؤال برلماني حول الاستفادة من الأبحاث العلمية في الزراعة والإنتاج الحيواني

تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين عام أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، بسؤال إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بشأن حجم الاستفادة من الأبحاث والدراسات التي يتم إجراؤها في المراكز البحثية حتى الآن، والعائد من وراءها في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني.

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وقال زين الدين عضو مجلس النواب في سؤاله: «يشهد العالم ثورة علمية في مختلف المجالات، ونجحت بعض الدول في زيادة حجم الإنتاج والتنمية باستغلال البحث العلمي في مختلف القطاعات، لاسيما في القطاعين الزراعي والحيواني، بهدف زيادة الإنتاج».

وأضاف عضو مجلس النواب، أن ذلك يأتي في الوقت الذي تمتلك فيه مصر ثروة بشرية فريدة في قطاع البحث العلمي، من قامات وأساتذة كبار بمراكز البحوث زراعية، وكذلك حصلت هذه القامات البحثية على جوائز بشأن الأبحاث والدراسات التي قاموا بها وحققت نتائج جيدة في مراحل التجارب، مثل حصول الدكتور حمدي موافي، رئيس مشروع تطوير الأرز المصري، على تكريم دولي بعد حصوله على الميدالية الذهبية بمعرض جنيف للاختراعات 2022 بعد استنباطه صنف أرز جديد يتحمل ملوحة المياه ويزيد من إنتاجية الفدان.

الأبحاث الزراعية

وتابع النائب محمد زين الدين: «لذلك أتقدم بسؤال موجه إلى الحكومة، بشأن حجم الاستفادة من الأبحاث والدراسات التي يتم إجراؤها في المراكز البحثية حتى الآن، والعائد من وراءها في قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، بهدف الوقوف على ما يتم تحقيقه من تنفيذ لتلك الأبحاث، وخطة الحكومة بشأنها في قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني».