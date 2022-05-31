ضبط متهمين قتلا خالهما بطلق ناري بالمنوفية.. ومواطنون: «الدم بقى ميه»

ألقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنوفية، القبض على متهمين اثنين، قتلا خالهما بطلقات نارية في شارع بقرية كفر ربيع التابعة لدائرة مركز تلا، وهي الواقعة التي شغلت الرأي العام علي مدار الأيام الماضية، خاصة مع تداول فيديوهات التقطتها كاميرات المراقبة لارتكاب الجريمة، إذ تربصا بالمجني عليه، وقتلاه، وعقب ارتكاب الجريمة لاذا بالفرار.

مقتل صاحب مقهى في المنوفية

تعود تفاصيل الواقعة، إلى تلقي اللواء سالم الدميني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العميد عبدالله جلال مدير مباحث المنوفية، يفيد بتلقي بلاغ بمقتل صاحب مقهي بطلق ناري بدائرة مركز تلا، وعلى الفور وجه مدير أمن المنوفية بتشكيل فريق بحث جنائي لصبط المتهمين في الواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وأكد عدد من أهالي قرية كفر ربيع بالمنوفية، أن المتهمين أبناء شقيقه المجني عليه مؤكدين وجود خلافات سابقة على مدار السنوات الماضية بين الطرفين، وأن المتهمين تربصا للمجني عليه وفور رؤيته يقترب بدارجته النارية من أحد الشوارع التي يمر بها، سبقاه وضيقا عليه الخناق حتى توقف، وبعدها انهالا عليه ضربًا بـ«حديدة» كان يمسكها أحدهم والثاني أطلق النار عليه فسقط قتيلًا.

كاميرات المراقبة وثقت جريمة القتل

وأضاف أهالي القرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن كاميرات المراقبة وثقت لحظات ترصد اقتراب المتهمين من المجني عليه قبل ارتكاب الواقعة بعدة دقائق، وكاميرا أخرى وثقت لحظة الوفاة بإطلاق الأعيرة النارية، وقبلها الاعتداء عليه بماسورة وكان المجني عليه يدافع عن نفسه بتلقي الضربات على يديه.

وشيع أهالي القرية، جثمان المجني عليه، في جنازه مهيبة حضرها أهالي القرية، وسط حالة من الحزن الشديد، وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر مقتل صاحب مقهى على يد اثنين أبناء شقيقته، بسبب خلافات بينهما، وقال أحد الشباب معلقًا على الجريمة مستنكرًا: «هو الدم بقي ميه يا جدعان، إزاي يعني يقتلوا خالهم».