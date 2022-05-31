8 طالبات في المراكز العشر الأولى للشهادة الإعدادية بجنوب سيناء

اعتمد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2021 /2022 وذلك بنسبة نجاح 80.12%، إذ عرض محمد حامد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة النتيجة بعد انتهاء عمليات التصحيح وجمع الدرجات، وجرى اعتمادها بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

وقدم «فودة» التهنئة للمتفوقين و الناجحين وذويهم متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق، موضحا أنه سيقام حفل تكريم الأوائل في مختلف الشهادات بالمراحل التعليمية قبل بدء العام الدراسي المقبل، مشددًا على ضرورة توفير الراحة لطلاب الثانوية العامة الفترة المقبلة.

الفتيات تفوقن علي البنين

وقال محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة جنوب سيناء في تصريح خاص لـ«الوطن»، اليوم الثلاثاء أن اللواء خالد فودة يقدم الدعم اللازم من أجل نجاح العملية التعليمية بكل مدن المحافظة، وهنأ الطلبة بالنجاح في الشهادة الإعدادية، موضحًا أن الطالبات تفوقن على الطلاب إذ حصلت الطالبات على 8 مراكز في المراكز العشر الأولى على مستوي المحافظة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن نسب النجاح طبقًا لنوعية التعليم جاءت كالتالي: تعليم عام 74.13 %، رسمي لغات 92.55 %، خاص لغات 97.91 %، وتعليم دولي 96.16 % بإجمالي 80.12 % لهذا العام.

أوائل الشهادة الإعدادية لهذا العام:

1- أية عبدالمنعم محمد عبدالعزيز المركز الأول بمجموع 278.5 درجة من مدرسة سعد زغلول الاعدادية بنات برأس سدر.

2- أميرة عبدالمنجي عبداللطيف الصبري، المركز الأول مكرر بمجموع 278.5 درجة من مدرسة طابا الجديدة الإعدادية بنويبع.

3- علي عبدالعزيز محمد علي، المركز الثاني بمجموع 277.5 درجة من مدرسة بلال بن رباح الإعدادية بنويبع.

4- سلمى مختار محمد محمد، المركز الثاني مكرر بمجموع 277.5 درجة من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بدهب.

5- أسيل أحمد إبراهيم محمد نصر المركز الثالث بمجموع 277 درجة من مدرسة جيل أكتوبر الإعدادية بشرم الشيخ.

6- ندا أشرف حسن الغريب أحمد المركز الثالث مكرر بمجموع 277 درجة من مدرسة الأهرام الرسمية للغات بطور سيناء.

7- نور أحمد عبدالعال محمد، المركز الثالث مكرر بمجموع 277 درجة من مدرسة الشهيد إسلام أحمد عبدالمنعم براس سدر.

8- بسمة أبوالحجاج حسن إبراهيم المركز الرابع، بمجموع 276.5 درجة من مدرسة الشهيد عمرو مصطفى الرسمية للغات بنويبع.

9- محمود عطية عبدالحميد محمد السيد، المركز الرابع مكرر بمجموع 276.5 درجة من مدرسة خالد بن الوليد الإعدادية بطور سيناء.

10- إلهام كمال عبدالدايم عبدالتواب، المركز الرابع مكرر بمجموع 276.5 درجة من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بدهب.