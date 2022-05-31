موعد ختام مسرحية «لسه فاكر» على ليسيه الحرية بالإسكندرية

قال الفنان محمد مرسي، مدير فرقة مسرح الإسكندرية بالبيت الفني للمسرح، إن العرض المسرحي «لسه فاكر» إنتاج الفرقة، تقرر مده ابتداءً من اليوم الثلاثاء ولمدة 6 ليالٍ أخرى حتى يوم الأحد الموافق 5 يونيو 2022، على مسرح ليسيه الحرية بجوار كوبري الجامعة بالشاطبي، في تمام الساعة الثامنة مساء.

«لسه فاكر» ضمن مبادرة «المؤلف مصري»

ويأتي العرض المسرحي «لسه فاكر» ضمن العروض المسرحية التي أنتجت في مبادرة «المؤلف مصري» التي أطلقها البيت الفني للمسرح بقيادة الفنان إسماعيل مختار، وتقدمها فرقة مسرح الإسكندرية تحت إدارة المخرج محمد مرسي، وذلك لتنشيط الحركة المسرحية وتحفيز الشباب على الإبداع، ويبلغ سعر التذكرة 37 جنيها.

مسرحية «لسه فاكر» تدور في إطار إنساني رومانسي كوميدي ساخر، حول رجل يخرج من السجن، ويقرر أن يسترجع ذكرياته وحكاياته مع الفتيات في إطار إنساني، وما مر به من مرحلة الابتدائية حتى دخوله السجن، وهو من تأليف محمد مرسي، وبطولة أحمد عسكر، بوسي الهواري، محمد فاروق، إسلام صلاح، شريف غانم، وديكور وليد جابر، وموسيقى محمد شحاتة، وإضاءة إبراهيم الفرن، ومكياج أمل شتا، وإخراج سامح الحضري.

عرض «الحفيد» يناقش مشكلات الأسرة المصرية

في سياق آخر يقدم البيت الفني للمسرح، المسرحية الجديدة «الحفيد»، من إنتاج فرقة المسرح القومي برئاسة الفنان إيهاب فهمي، والعرض مأخوذ عن رواية الأديب الكبير عبد الحميد جودة السحار، وشهد العرض إقبالا كبيرا من الجمهور منذ أول يوم لافتتاحه الخميس الماضي.

ويمكن للجمهور حجز تذاكر مسرحية الحفيد من المسرح القومي، وتتاح بـ3 أسعار 55 جنيها، و75 جنيها، و150 جنيها.

يذكر أن العرض يناقش مشكلات الأسرة المصرية في إطار كوميدي اجتماعي، حيث يتناول الأسرة التي تتحكم فيها العادات والتقاليد دون الوعي للتأثير التي تتركه في الأولاد من أبعاد نفسية مرهقة، من خلال لعبة درامية مختلفة بتتابع درامي غير تقليدي يستخدم كوميديا الموقف.