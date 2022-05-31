مطبات صناعية وبناء سور بمنطقة حادث ميكروباص «البرجاية» بالمنيا

بدأت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا في إنشاء سور على جانب طريق «القاهرة - أسوان» الزراعي، أمام قرية «البرجاية»، مع وضع مطبات صناعية، وذلك عقب مرور أيام على مصرع وإصابة 11 شخصاً، إثر سقوط ميكروباص في ترعة «الإبراهيمية» أمام القرية.

إنشاء حاجز على ترعة الإبراهيمية

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إنه جرى تركيب مطبات صناعية أمام قرية «البرجاية»، مع إنشاء حاجز على ترعة «الإبراهيمية» أمام القرية.

إصلاح كسر بالطرق الرئيسية بصفط الخمار

وأضاف «حلمي» أنه جرى إنشاء 2 مطب صناعي على الطريق الدائري أمام ترعة كوم الزهير ببني أحمد الغربية، وإصلاح كسر بالطرق الرئيسية بصفط الخمار، وتمهيد الطريق؛ وذلك لحماية المارة والسيارات من الحوادث ولتحقيق الأمان والطمأنينة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بضرورة الإهتمام بإصلاح الطرق القديمة والمتهالكة وعمل المطبات الصناعية تجنبا للحوادث وإلزام السيارات بتهدئة السرعة الزائدة حفاظا على سلامة أرواح المواطنين.

ولقيّ 5 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 6 آخرون، جميعهم من ابناء مركزي مغاغة والعدوة، السبت قبل الماضي، إثر انقلاب سيارة ميكروباص داخل ترعة الإبراهيمية على الطريق الزراعي مصر - أسوان، أمام قرية البرجاية بمركز المنيا، وتم إلقاء القبض علي السائق، وقررت النيابة العامة حبسه على ذمة التحقيقات بتهم الإهمال والرعونة والتسبب في مصرع وإصابة عدد من المواطنين، وتعاطي مواد مخدرة أثناء القيادة.