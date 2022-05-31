توريد 414 ألف طن قمح للشون والصوامع الحكومية بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، انتظام أعمال توريد محصول القمح لهذا الموسم، حيث تم توريد 414 ألف و225 طن و921 كيلوجرام من محصول القمح بالشون والصوامع الحكومية، منذ بدء موسم حصاد 2022، وذلك من خلال 44 موقعاً تخزينياً، تم تجهيزها ضمن استعدادات المحافظة، لاستيعاب كافة الطاقة الإنتاجية من محصول القمح.

إجمالي مستهدف التوريد يبلغ 450 ألف طن

وقال محافظ المنيا إن إجمالي المساحة المنزرعة بالإقماح بنطاق المحافظة تبلغ 250 ألف فدان، وإجمالي المستهدف من أعمال التوريد يبلغ 450 ألف طن من الأقماح المحلية، حيث تم توريد 414 ألف و225 طن بالشون والصوامع الحكومية، مشيداً بتوحيد الجهود والتنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، والمزارعين والفلاحين، وذلك لاستلام أكبر كمية من المحصول خلال الموسم الحالي والذي يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التي يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

عرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة

وتفقد محافظ المنيا، في وقت سابق أمس الاثنين، منفذ بيع السلع والمواد الغذائية بطريق مصر أسوان الزراعي بأبوقرقاص، لعرض المنتجات والسلع الغذائية بأسعار مخفضة لكافة فئات المواطنين، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية للدولة، بالتوسع والاستمرار في إقامة منافذ بيع السلع الغذائية حتى نهاية العام، وذلك لرفع العبء عن المواطنين.

واطمأن المحافظ، خلال الجولة، على مدى توافر كافة السلع والمواد الغذائية داخل المنفذ، بالإضافة لمتابعة للتأكد من أسعار المعروضات على المواطنين، مشيراً إلى أن الهدف من إقامة تلك المنافذ هو توفير السلع الغذائية بأسعار تنافسية بين التجار، مؤكداً على ضرورة توحيد الجهود، خاصةً في ظل الظروف العالمية التي تمر بها البلاد.

وأصدر المحافظ توجيهاته إلى وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع كافة الوحدات المحلية، لاستمرار عمل منافذ البيع المقامة بنطاق المراكز حتى نهاية العام، تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية، لتوفير كافة السلع والمواد الغذائية بأسعار مخفضة، والتخفيف عن كاهل المواطنين.