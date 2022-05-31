عمرو موسى: ازدواجية المعايير أضرت بحقوق الدول وأمنها وأمانها

قال عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق، إن الخارجية المصرية دوما تعمل على تحقيق تقدما لسياسة واقتصاد وأمن بلدها، معتقدا أن بداية الدبلوماسية المصرية مرتبط بنهاية الحرب العالمية الأولى وبحث تقرير مصري الشعوب واحترام الدول، مضيفا أن ثورة 1919 التي تزعمها سعد زغلول بدأ معها عمل سياسي لإنهاء الاستعمار البريطاني والجلاء من مصر، وأن طلب مصر التمثيل في عصبة الدول بداية العمل السياسي.

موسى: «نحن جزء من ثقافة عربية وجزء من هوية ومصالح وتضامن أفريقي»

وألقى موسى كلمة في احتفالية مرور مائة عام على إنشاء وزارة الخارجية المصرية المقامة حاليا بجامعة عين شمس، بمشاركة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، وبحضور عمرو موسى وزير الخارجية الأسبق وأمين عام جامعة الدول العربية الأسبق والوزيرة فايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي والدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الاسكندرية والدكتور أشرف مؤنس مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية.

وقال موسى: «نحن جزء من أمة وثقافة عربية وجزء من هوية ومصالح وتضامن أفريقي، وأيضا جزء من البحر المتوسط وظواهره بدأت تتضح في السياسات الحالية».

وأوضح أن القانون الدولي يُخرق حالة بعد حالة وقضية بعد قضية، وحدث لنا ضرر بسبب ازدواجية المعايير الدولية في فلسطين، منها تعامل الدول، مع الوضع في أوكرانيا وقارنه بتعاملهم مع الوضع في العراق، وأن ازدواجية معايير الدول أدت إلى الاضرار البالغ بحقوق الدول وأمنها وأمانها، مؤكدا أن ثورة 1919 تعبر عن الرغبة المصرية في أن يكون لها صوت مستقل ذو سيادة وهو ما ظهر في الأداء الدبلوماسي المصري طوال التاريخ.

الفقي: ثورة 1919 تحمل الدلالة الحقيقية لمعنى الثورة

ومن جانيه قال الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية، إن عشرينيات القرن العشرين تجسد النضال الحقيقي لكفاح الشعب المصري، وأن ثورة 1919 تحمل الدلالة الحقيقية لمعنى الثورة لما حظيت بها من دعم شعبي، لافتا إلى أن تصريح 28 فبراير 1922 منح مصر سيادة منقوصة، مؤكدا أن الدبلوماسية تتمتع بمكانة خاصة في المحاور الدولية ويسمع لها، وأن بصمات الخارجية المصرية على العالم ككل وليس فقط العالم العربي، لافتا إلى أن بطرس غالي يرجع إليه الفصل في وثبة التحديث لوزارة الخارجية.