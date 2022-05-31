عاجل.. «الصحة الفلسطينية» تنفي تسجيل إصابة بجدري القرود

نفت وزارة الصحة الفلسطينية وجود أي إصابة بمرض جدري القرود في فلسطين، وقال الوكيل المساعد لشؤون الصحة العامة وصحة الأسرة كمال الشخرة إنه لا صحة لما نُشر عن تسجيل حالة إصابة بجدري القرود في البلاد.

متابعة بشكل دوري

وأكد «الشخرة»، في تصريح سابق له، أنّ وزارة الصحة الفلسطينية تتابع بشكل دوري ودائم أي مستجدات تتعلق بمرض جدري القرود.

ونوه الشخيرة بأنّ الوزارة تقوم بواجبها على أكمل وجه في مواجهة فيروس كورونا، ومرض شلل الأطفال في فلسطين، موضحًا أن تفشي مرض جدري القرود سيكون أقل من كورونا، لأن الأعراض لهذا المرض تكون ظاهرة على المصاب.

لن يتحول إلى جائحة

يذكر أن منظمة الصحة العالمية صرحت، أمس، أنه لا داعي من الخوف حول انتشار فيروس جدري القرود، مشيرة إلى أنه لن يتحول إلى جائحة على الرغم من تسجيل 400 إصابة خارج القارة الإفريقية التي يتمركز فيها المرض.