القبض على مستريحة جديدة نصبت على 8 مواطنين في 17 مليون جنيه بالغربية

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط إحدى السيدات بالغربية؛ لاتهامها بالنصب والاحتيال على المواطنين، إذ أوهمت الضحايا بقدرتها على توظيف أموالهم في مجال تجارة السيارات، وتمكنت من النصب عليهم في 17 مليون جنيه.

المتهمة استقطبت ضحاياها عبر «فيس بوك»

وتبين من التحريات، ان المتهمة حاصلة على بكالوريوس تجارة، وقامت بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»؛ للإعلان عن بيع وشراء السيارات، ثم استقطبت ضحاياها بعد أن خدعتهم بالسعر المخفض للسيارات.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام إحدى السيدات، مقيمة بدائرة مركز شرطة سمنود بالغربية بممارسة نشاط احتيالي، من خلال تلقيها مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها لهم في مجال تجارة العقارات والسيارات مقابل حصولهم على أرباح متفق عليها، مما مكنها من الاستيلاء على مبلغ مالي بلغ نحو (16,700,00) جنيه، وتوقفت عن سداد أصول تلك المبالغ، وكذا الأرباح المتفق عليها، وقيامها بالاستيلاء على كامل تلك المبالغ لنفسها والهروب.

8 ضحايا يتقدمون ببلاغات ضد المتهمة

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمة وأمكن ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المشار إليه، ولدى علم المواطنين بضبطها تقدم 8 أشخاص من ضحاياها ببلاغات ضدها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين للاستيلاء على أموالهم.