القصة الكاملة وراء أزمة ميما الشامي وخالد عليش: كل ما يقال افتراء

حالة من الجدل انتشرت على السوشيال ميديا بسبب العلاقة بين خالد عليش وابنته، خاصة بعد انفصاله عن والدتها الإعلامية ميما الشامي، ودائما يردد أنه يريد مشاهدتها ورؤيتها بعد الانفصال.

ميما الشامي ترد على خالد عليش

وردت الإعلامية ميما الشامي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، «السادة الصحفيين الأفاضل للمرة المليون؛ أنا مش هقول أي تصريحات ولا هرد على أي تصريحات، الموضوع متروك للقضاء وأنا على ثقة بقانون بلدي والقضاء المصري وتريندات السوشيال ميديا لا تصح أخلاقيا على حساب ناس ملهاش ذنب».

وأضافت الإعلامية ميما، «أنا معايا مايثبت قانوناً أن كل ما يقال افتراء وكذب ونفاق ؛ لكن لن أدخل في هذه المناقشات والترندات مرة أخرى ومن السهل جدا إثبات افتراء الطرف الآخر بس إلى هذه اللحظة لن أفعل ذلك».

وتابع، «ومن لجأ للقضاء أولا وأخيرا وإلى هذه اللحظة لست أنا بعدما كان التعامل بصورة ودية ومن جعل سيرتنا ومادة للصحافة لست أنا وحل الخلاف لا يوجد له إلا طريقان إما ودي أو قانوني ولكن هناك طرف لا يرضيه أي حل منهما، ولم أطالب إلى الآن بأي حق قانوني أو معنوي أو مادي».

وأكمل حديثه، «أتمنى أصحاب الشأن إن لم يتقوا الله في تصريحاتهم رجاء مني خاص للصحفيين الشرفاء عدم تداول الترندات لأنه يؤثر سلبا على حياة بني آدمين ليس لهم ذنب في كل هذا ومن الجمهور العادي أن يعلموا أن الحقيقة ليست وراء بوست أو كلام مكتوب وإني من السهل جدا أن أكسب الرأي العام في صفي، ولكن كما ذكرت لن أدخل في هذه الحرب مرة أخرى، وأنا أغلقت موبايلي والسوشيال ميديا من الصبح بسبب كمية التليفونات والسكرين شوت».

خالد عليش يوجه رسالة لابنته الوحيدة

حرص الإعلامي خالد عليش على توجيه رسالة لابنته الوحيدة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام» عن طريق نشره صورة تجمعه بها.

وعلق خالد عليش على الصورة قائلا: «ربنا عالم أنا قد إيه محتاج حضنك في أوقات كتير، ربنا يهدي الأمور ويجمعنا على خير».

سلسلة خلافات بين خالد عليش وطليقته

لم تكن تلك المرة الأولى التي يعلن خالد عليش عن وجود مشكلة، ونشر خالد عليش بوست عبر موقع فيسبوك، عن حقوق الأب تجاه أطفاله في ظل وجود خلافات بين الأب والأم، وكتب: «في حالة الخلاف الأسري الحاد وعدم وجود من يُحترم رأيه في العائلة لأي من الطرفين وعدم القدرة على حل المشاكل الأسرية وديًا والوصول لحائط مسدود لسوء تنظيم المسائل الأسرية بعد الانفصال خصوصا في وجود أطفال يتم اللجوء إلى القانون وطلب حق الرؤية المشروع للأب وفي حالة إنصاف القانون ليه أوي.. هيقدر ياخد حوالي كم ساعة يشوف فيها الطفل في مكان عام بشروط معينة مع وجود الأم اللي بينه وبينها حالة خلاف أصلا، ازاي ممكن يكون فيه تربية سليمة لطفل بيشوف أبوه كم ساعة في الأسبوع وتعنت الأم إنه حتى يوصل لأبوه تليفونيا؟».

وردت حينها طليقته عبر صفحته الرسمية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام» قائلة: «عمر ما كان الحب والأبوة، إن أبويا ينزل صورة لينا ويكتب بحبك، عشان الناس تقول الله ده بيحب بنته وحنين، وينسيّ الناس اللي عمله، الأبوة هي الرجولة والحب، إنك متخليش بنتك محتاجة حاجة، لا ماديا ولا معنويا».