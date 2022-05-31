القبض على عاطل يروج لـ«سماعات» تستخدم للغش في لجان الامتحانات بالدقهلية

تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية، من ضبط عاطل في محافظة الدقهلية، لإعلانه وترويجه عن بيع واستئجار سماعات لاسلكية، تمكن مُستخدميها من الغش بلجان الامتحانات.

سماعات لاسلكية مجهولة المصدر تستخدم فى عمليات الغش بلجان الامتحانات

جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة، ورصدت المتابعة الأمنية، اضطلاع القائم على إدارة إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى «فيسبوك» بالإعلان والترويج عن بيع واستئجار سماعات لاسلكية مجهولة المصدر، تستخدم فى عمليات الغش بلجان الامتحانات.

وبالفحص، أمكن تحديد مالك الحساب المشار إليه، وتبين أنه «حاصل على دبلوم ومقيم بدائرة مركز شرطة أجا في الدقهلية».

عُثر بحوزة المتهم على هاتف محمول و2 سماعة لاسلكية

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الدقهلية أمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على «هاتف محمول» بفحصه فنيا، تبين وجود آثار ودلائل على إرتكابه الواقعة المشار إليها، كما عثر بحوزته على 2 سماعة أذن لاسلكية - عدد 3 عبوات بها بطاريات الشحن الخاصة بتلك السماعات، وبمواجهته أقر بإدارة الحساب المشار إليه بقصد تحقيق مكاسب مالية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.