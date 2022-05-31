تحذير تركي شديد اللهجة لليونان: انزعوا أسلحة بحر إيجة أو تحملوا ما سيحدث

هددت تركيا، اليونان، بالرد عليها إذا لم يتم نزع الأسلحة من جزر شرق بحر إيجة، وفق نبأ عاجل نقلته قناة «العربية» في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

تهديدات تركية لأثينا

وكرر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الثلاثاء، التعليقات التي أدلى بها الأسبوع الماضي، مشيرا إلى أنّ أنقرة مستعدة لتحدي سيادة جزر اليونان في شرق بحر إيجة.

توترات في بحر إيجة

وتابع: «انتهكت اليونان وضع جزر بحر إيجة الشرقية، لذلك يجب على اليونان نزع سلاح هذه الجزر»، وهدد جاويش أوغلو، قائلا: «وإلا فإن الجدل حول السيادة سيبدأ».

وردد تعليقًا مماثلا صدر عنه الأسبوع الماضي، حيث قال: «أنقرة لا تخادع، ومستعدة لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لم تسحب اليونان الجيش من جزرها».