وفد فرنسى يتابع أعمال تطوير مشروعات عزبة خير الله بالقاهرة

ثمن اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، التعاون مع شركاء التنمية الدوليين فى المساهمة فى تنفيذ البرامج ذات الأولوية للحكومة المصرية والتى تستهدف رفع جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة لهم .وفى هذا السياق قام وفد من الوكالة الفرنسية والاتحاد الأوربى وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بزيارة لمشروعات التطوير الجارية بمناطق عزبة خيرالله 1 و2 والتى يتم تنفيذها بتمويل من الاتحاد الاوروبي والوكالة الفرنسية .وشملت الزيارة مشروع تطوير مسارات وسلالم صاعدة للمشاة وإنشاء طريق الربط الصاعد بتكلفة 17.5 مليون جنيه والذي يستهدف تحسين الوضع البيئي والعمراني للمنطقة حيث يسهل إنشاء طريق الربط الصاعد وصول أهل عزبة خيرالله للخدمات الموجودة أسفل الجبل مثل محطة مترو الزهراء والمدارس .

تطوير طريق المحجر

ويتضمن المشروع إنشاء ورصف طريق بطول 750 متر مكون من حارتين وذلك من المدخل الغربي للمنطقة أسفل الجبل بهدف الوصول للمنطقة أعلى الجبل على إرتفاع 28م وتم تزويده بعدد 80 وحدة إنارة،كما شملت الزيارة مشروع تطوير طريق المحجر وتطوير الفراغات والمناطق المفتوحة بتكلفة 23 مليون جنيه حيث يهدف المشروع إلى تطوير شارع المحجر والذي يشكل اهمية خاصة نظرا لارتباطه بالطريق الصاعد الجاري إنشائه لتسهيل حركة السكان والبضائع، بالإضافة إلي أهمية تكامل مسارات الحركة المتمثلة في شارع المحجر والطريق الصاعد والمحاور الأخرى في إحياء منطقة"جبخانة محمد علي" .

مشروعات خدمية متنوعة

ويتضمن المشروع فى عزبة خير الله بمصر القديمة بالقاهرة رصف طريق بالأسفلت بطول 660م وتزويده بعدد 240 وحدة إنارة ، بالإضافة إلى تطوير الفراغات والمناطق المفتوحة والذي يتمثل في استغلال المساحات العمرانية البينية الناتجة من الطريق الصاعد وفرق المنسوب في توفير تجمعات لأنشطة اجتماعية و ثقافية وخدمية، حيث تتضمن إنشاء عدد 2 ملعب ترتان، و4 ملاعب ترابية ومسرح مكشوف ومنطقة العاب أطفال ومناطق ترفيهية. وتضمنت الزيارة عدد من الوحدات الصحية التي تم تطويرها بعزبة خيرالله بتكلفة2.2 مليون جنيه بهدف رفع كفاءة مستوى الخدمة الصحية بالمنطقة مثل مكتب صحة مصر القديمة ثان ومركز طبي الزهراء والتي تخدم 93 الف مواطن من أهل المنطقة .

رافق الوفد اللواء إبراهيم عوض السكرتير العام المساعد ، واللواء وائل حسن مدير مديرية الإسكان والمرافق وم. خليل شعت مدير مشروع تطوير العشوائيات بالمحافظة .وضم الوفد السيدة مار هيلين لويزون نائب المدير العام للوكالة الفرنسية للتنمية ، وماتيو فاسور المدير الإقليمي لشمال إفريقيا للوكالة الفرنسية للتنمية و مريم بكوري مديرة ملف مصر بالمقر الرئيسي للوكالة الفرنسية للتنمية، و فابيو جرازى المدير الإقليمى للوكالة الفرنسية بمصر ، و خالد فتحي رئيس القطاع المركزى للتنمية المجتمعية والبشرية بجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .