مدبولي: صادرات مصر زادت في 2022 بنسبة «محترمة» رغم الأزمات العالمية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إنّ الصادرات في مصر شهدت طفرة كبيرة العام الماضي، ورغم الأزمات الكبيرة، فإنّ الصادرات المصرية زادت في أول 3 أشهر من العام الحالي «بنسبة محترمة».

ملف طرح الأراضي

وأضاف مدبولي، خلال كلمته في مؤتمر مصر تستطيع بالصناعة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ اجتماعات الحكومة مستمرة ومتواصلة مع اتحاد الصناعات ومجالس التصدير لحل أي مشكلة، مشيرًا إلى وجود معوقات للتطبيق الفعلي على الأرض وحل المشكلات المتراكمة والإجراءات البيروقراطية، لذلك تحركت الحكومة تأخرت في ملف التعامل مع آلية طرح الأراضي.

وتابع رئيس الوزراء: «أصدرنا قرارا مفاده، أنّ أساس إتاحة الأراضي سيكون حق الانتفاع أو شراء أو بيع الأرض، ولكن أساس التسعير في كلا التوجهين سيكون سعر المرافق فقط لا غير، مع تيسيرات في السداد لتشجيع المصنعين للحصول على الأراضي اللازمة لإنشاء المصانع، شرط أن يتم الإنشاء والتشغيل في أسرع وقت».

هيئة التنمية الصناعية

وأكد مدبولي، أنّ هيئة التنمية الصناعية ستكون ملزمة باصدار الموافقات الخاصة بباقي الجهات، كما أنّ الرخصة ستصدر في مدة زمنية لا تستغرق أكثر من 20 يوم عمل: "عارفين إن الكلام ده هياخد وقته، لكن الأهم إننا نبقى عارفين مسارنا ونتحرك بمستهدفات، ووارد إننا نعدل هذه الخطط وسيحدث ذلك بالتشاور مع القطاع الخاص الوطني والأجنبي".