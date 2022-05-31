كل ما تريد معرفته عن امتحان EST.. عدد الأسئلة وطرق الحصول على الشهادة

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن المؤهل الوحيد لطلاب الدبلومة الأمريكية لتنسيق الجامعات المصرية هو اجتياز امتحان EST، وهو امتحان مصري بحت الهدف منه قياس درجة تحصيل طلاب الدبلومة الأمريكية، وذلك على غرار الامتحانات الدولية «ACT وSAT» لمساعدة الطلاب المصريين الدارسين للمناهج الأمريكية، وذلك عقب تعليق امتحانات SAT بجمهورية مصر العربية.

ولفت الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال مؤتمر سابق، إلى أن امتحان ig البريطانية، يعقد في مصر، نظرًا لقدرة واستطاعة القاهرة على التعامل مع جائحة كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم وضع الضوابط لنظام «الماتشينج» قبل نهاية شهر فبراير الجاري.

ما هي دبلومة EST؟

ويعد امتحان EST، هو امتحان إلكتروني تم إعداده من قبل وزارة التربية والتعليم، خاصةً لطلاب الدبلومة الأمريكية ليكن بديلا لامتحاني الـ«SAT» والـ«ACT» من أجل تقييم الطلاب وتأهيلهم لدخول الجامعات في مصر، وتشمل مجموعات تقييمات «EST» على «EST I» و«EST II» التي تشبه هيكل مجموعات التقييمات الخاصة بـ «SAT».

نظام امتحان EST

- الجزء الأول من الاختبار Literacy test 1 مدته 27 دقيقة، ويتكون من 13 سؤالًا، وهو مقابل لجزء الـ Writing and Language.

- الجزء الثاني Literacy test 2 مدته 65 دقيقة ويتكون من 31 سؤالً،ا وهو مقابل لجزء الـReading.

- جزء الرياضيات في اختبار «EST I» مدته 110 دقائق، ويتألف من 42 سؤالًا من بينها أسئلة مسموح استخدام الآلة الحاسبة لحلها، وأخرى يفضل عدم استخدام الآلة لحلها.

- اختبار الرياضيات «EST 2» هو مقابل لـ Level 2 في اختبارات «SAT II».

طريقة الحصول على شهادة امتحان EST

- يوجد لدى الوزارة بريد إلكتروني لكل طالب يجتاز امتحان EST للتعريف بالنتيجة.

- على الطالب زيارة الوزارة للحصول على الشهادة المعتمدة لتقديمها إلى مكتب التنسيق أو الجامعة المطلوب الالتحاق بها.