مسؤول أمريكي عن تسليم صواريخ «هايمرز» لأوكرانيا: لا يشكل تهديدا لموسكو

نقل موقع «سكاي نيوز» في نبأ عاجل منذ قليل، عن مسؤول بوزارة الدفاع الأميركية، أنَّ تسليم القوات الأوكرانية نظام «هايمرز» الصاروخي المدفعي في الأسابيع المقبلة لا يشكل تهديداً إلى روسيا.

أمريكا تزود أوكرانيا بصواريخ «هايمرز» في حربها ضد روسيا

وكان الرئيس الأمريكي «جوبايدن»، أعلن منذ أيام عن نية الولايات المتحدة الأمريكية، تزويد الجانب الأوكراني بصواريخ «هايمرز» الأمريكية في حربها ضد روسيا.

مناقشة حظر ثلث النفط الروسي في قمة الاتحاد الأوروبي

وتشهد الحرب الروسية الأوكرانية، تطورات جديدة، كان آخرها مناقشة دول الاتحاد الأوروبي حظر ثلث النفط الروسي في قمة الاتحاد الأوروبي أمس، كما أوقفت شركة غازبروم المسئولة عن تصدير الغاز إلى أوروبا توريد الغاز الروسي إلى 4 دول أوروبية وهي بلغاريا وبولندا وفنلندا وهولندا، بعدما رفضوا تسديد مستحقات الغاز بالعملة الروسية المحلية الروبل.