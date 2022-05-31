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المحافظون لـ«مدبولي»: محاضر لمنع تداول القمح خارج الإطار الرسمي

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محمد مجدي
05:10 م | الثلاثاء 31 مايو 2022
الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء

قدم كل محافظ من محافظي الجمهورية، تقريرا للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال ترؤسه اجتماع مجلس المحافظين من مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حول موقف تلقي القمح وتوريده كل في محافظته.

وتضمن عرض المحافظين على رئيس الوزراء التحديات التي تواجه عملية التوريد على الأرض، مؤكدين أنه يتم تحرير محاضر لمنع تداول الأقماح خارج الإطار الرسمي لعملية التوريد.

وثمن المحافظون، بحسب بيان صادر عن مجلس الوزراء منذ قليل، قرار ربط الحصول على السماد وغيره من السلع المدعومة بإيصالات توريد القمح، كما أن جميع السلطات المعنية تقوم بدورها في عملية التوريد وهي مباحث التموين ومسؤولو مديريات الزراعة.

المصيلحي يشكر المحافظين

من جانبه، تقدم الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بالشكر للمحافظين على جهودهم في ملف توريد القمح. ووعدهم بتذليل أي عقبات من شأنها تعطيل عملية التوريد.

فيما أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أنه دائم التوجيه لمديري مديريات الزراعة بالمحافظات بالتنسيق الدائم مع مديري مديريات التموين للتيسير على المواطنين في علمية توريد القمح.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.