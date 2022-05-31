خبراء يطالبون بسياسات حكومية للتشغيل والصناعة لمواجهة «التضخم الشبابي»

عقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، محاضرة بعنوان «سوق العمل المصري مع التركيز على المرأة والضعف الاقتصادي»، حاضر فيها الدكتور راجي أسعد أستاذ التخطيط والشؤون العامة بمدرسة همفري للشؤون العامة بجامعة «مينيسوتا»، وتم استعراض تفاصيل أحدث إصدار لمنتدى البحوث الاقتصادية بالتعاون مع جامعة أكسفورد لعام 2022 بعنوان «سوق العمل المصري»، والذي حرره «أسعد» ضمن مجموعة من المؤلفين.

واستعرض «أسعد» أهم ما توصل إليه الكتاب، حيث كشف أنه رغم انخفاض معدل البطالة في مصر على مدار السنوات الماضية منذ عام 2013 حتى عام 2018، لكن حالة سوق العمل فى مصر غير جيدة وتتدهور على جانبي الكم والكيف، لافتا إلى أن انخفاض معدل البطالة لا يرجع إلى خلق الاقتصاد لفرص عمل كافية، ولكن يرجع إلى أسباب ديموجرافية نتيجة انخفاض عدد الشباب فى سن العمل خلال السنوات الماضية من سن 15 – 29 سنة، بدليل انخفاض معدلات التشغيل لأقل مستوياتها العام الماضى فى الوقت الذى تتراجع فيه نسب البطالة.

التضخم الشبابي

وحذر «أسعد» من ظاهرة «التضخم الشبابي» المنتظر حدوثها خلال العشر سنوات ما بين 2025 – 2035 من خلال زيادة عدد الشباب فى سن العمل، واصفا الفترة الحالية بأنها «فترة الهدوء التى تسبق العاصفة» من ناحية الضغوط الديموجرافية، حيث أنه من المتوقع حدوث زيادة كبيرة فى عدد الداخلين الجدد لسوق العمل من الشباب إلى نحو 600 ألف سنويا فى الفترة ما بين 2020 – 2025، ويرتفع العدد المتوقع إلى 800 ألف شاب فى الفترة ما بين 2030 – 2040.

وأشار «أسعد»، إلى أن نمط النمو الاقتصادى فى مصر غير كثيف الوظائف ومنخفض الإنتاجية، وفي قطاعات لها طابع متقلب، كما أن الوظائف التى تخلقها غير منتظمة ولها طبيعة غير رسمية، وغير مرحبة بالإناث، حيث أدت الإصلاحات الاقتصادية فى السنوات الماضية إلى انخفاض العمالة فى القطاع الحكومى والعام، ولكن على الجانب الآخر فشلت فى خلق فرص عمل منتظمة فى القطاع الخاص.

انخفاض نسبة مشاركة المرأة

وأكد «راجي» حدوث انخفاض في نسب مشاركة المرأة المتعلمة على المستوى المتوسط في سوق العمل، مع حدوث تحول في الاقتصاد المصري من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص الذي لا يرحب بعمل المرأة، ما أدى لعزوف المرأة عن الدخول في سوق العمل والخروج من دائرة قوة العمل، وخلق إحباط للإناث خاصة فى فترة ما بعد جائحة فيروس كورونا.

ويرتكز التشغيل في قطاعات التجارة والتوزيع والنقل والمواصلات، والتشييد والبناء، وفق «أسعد»، وهي قطاعات أقل إنتاجية، وتتسم الوظائف بأنها غير منتظمة وأكثر هشاشة، مشيرا إلى تراجع الأجور الحقيقية فى الفترة من 2012 – 2018 بنسبة 1.5%، وكان الانخفاض أكبر بالنسبة للإناث، وكان الانخفاض فى القطاع الخاص «الرسمي وغير الرسمي» أكبر منه فى القطاع العام.

التفاوض حول الأجور

وعلق الدكتور أحمد جلال وزير المالية الأسبق، مؤكدا أن الصورة التى كشفتها الدراسة لسوق العمل المصرى من انخفاض التشغيل والتحيز ضد الإناث وزيادة العمل غير الرسمى، وتراجع القطاع الخاص المنظم، وتركز خلق الوظائف فى قطاعات غير إنتاجية، ونمط نمو اقتصادى غير منتج للوظائف، هى صورة سلبية تنافى الخطاب الرسمى الإيجابى عن تراجع البطالة.

ودعا «جلال» إلى أهمية دراسة جانب الطلب في سوق العمل وعدم الاكتفاء بجانب العرض، مشيرا إلى أهمية التحليل الذى يجريه المركز المصري للدراسات الاقتصادية حول جانب الطلب في سوق العمل، داعيا لضرورة التنسيق البحثى للوصول إلى الصورة الكاملة لسوق العمل بجانبيه من العرض والطلب.

وحول قضية الأجور، أشار «جلال» إلى عدم وجود ما يحكم الإطار المؤسسى التفاوضى حول الأجور فى القطاع الخاص، وليس هناك أسس حاكمة لزيادة الأجور، والتى تزيد بنسب محددة لموظفى الحكومة بدون وضع عامل الإنتاجية فى الاعتبار كعنصر حاكم لتحديد الأجور، أو حتى التوافق بين نسبة الزيادة ونسب التضخم، فى حين أن هناك علاقة وثيقة بين مستوى الفقر ومستوى العمل فى القطاع غير الرسمى، ومازال القطاع الخاص ضد سياسة تطبيق حد أدنى للأجور.

وطالب «جلال» بسياسة حكومية واضحة للتعامل مع الهجرة وسوق العمل الخارجى وتوقيع اتفاقيات حكومية مع الدول المستقبلة للعمالة المصرية، حيث تعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج أهم مصدر للعملة الصعبة، تفوق حصيلة الصادرات السلعية.