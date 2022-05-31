الأمن يكشف ملابسات فيديو ضرب مواطن ونجله بالبحيرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، متضمنا تضرر أحد المواطنين من قيام بعض الخارجين عن القانون بالتعدي عليه ونجله بالضرب محدثين إصابته باستخدام أسلحة نارية وبيضاء.

مشاجرة بسبب أولوية المرور بالسيارة

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 2 مايو الجاري تبلغ لمركز شرطة إيتاي البارود بمديرية أمن البحيرة من أحد المستشفيات، وصول شخص مقيم بدائرة المركز، مصاب «اشتباه نزيف بالبطن»، وبسؤال شقيقه اتهم أحد الأشخاص مقيم بدائرة المركز بالتعدي على شقيقه بالضرب باستخدام عصا دون استخدام أسلحة نارية أو بيضاء، ما أدى إلى حدوث إصابته جراء مشادة كلامية حدثت بينهما تطورت لـ مشاجرة بسبب خلافات على أولوية المرور بسيارتهما.

ضبط مرتكب الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط مرتكب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكي لادعائه الكاذب.