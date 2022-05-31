المجر والنرويج تسجلان أولى الإصابات بجدري القرود

أعلنت المجر والنرويج تسجيل أولى حالات الإصابة بجدري القرود قبل قليل، وفقا لوكالة أنباء رويترز.

ويواصل فيروس جدري القرود انتشاره في الدول غير المتوطن بها عالميا وخاصة في أوروبا.

وأوضحت المجر أن حالة الإصابة لرجل يبلغ من العمر 38 عامًا ولا تزال السلطات الصحية تحقق فيما إذا كان قد سافر إلى الخارج مؤخرًا.

جدري القرود يواصل انتشاره عالميا

بالإضافة إلى ذلك، أعلنت النرويج تسجيل أول حالة إصابة بفيروس جدري القرود، حسبما قال معهد الصحة العامة وفقا لوكالات أنباء عالمية.

وأوضحت أن الشخص المصاب سافر مؤخرًا إلى الخارج، والحالة مرتبطة بالتفشي المستمر في أوروبا.