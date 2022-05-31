انفجار ماسورة غاز بالعمرانية دون وقوع إصابات

أدى تسرب غاز من مأسورة، منذ قليل، أمام أحد المنازل بالعمرانية إلى حدوث انفجار تسبب في تهشم واجهة أحد المنازل القريبة دون وقوع إصابات.

البلاغ

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بانفجار ماسورة غاز أمام منزل في العمرانية، وانتقلت قوة من أجهزة الأمن إلى مكان الحادث لإجراء المعاينة اللازمة، فيما دفعت الحماية المدنية بسيارتي إطفاء إلى مكان الحادث فور تليقيها البلاغ تحسبا لاندلاع حريق المنطقة.

الشركة القابضة للغاز ترسل لجنة فنية لمعاينة التسريب

وأرسلت الشركة القابضة للغازات الطبيعية لجنة فنية لمعاينة التسريب، بعد فصل الغاز الطبيعي عن المكان لحين إصلاح العطل ومنع حدوث انفجار.