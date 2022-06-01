مصرع وإصابة 8 بحوادث متفرقة وقتل سجين لآخر وحريق.. أحداث 24 ساعة بسوهاج

شهدت محافظة سوهاج، أمس، مصرع طفلين بحوادث متفرقة، فضلا عن قتل مسجون لآخر وحريق بشارع أسيوط سوهاج تمكنت الحماية المدنية من السيطرة عليه، فضلا عن ضبط حشيش بحوزة عاطل، بينما لقى 2 مصرعهما وأصيب 3 آخرين بمشاجرة لخلافات الجيرة تلك أبرز وقائع وإحداث محافظة سوهاج خلال 24 ساعة.

ضبط عاطل بحوزته مخدر الحشيش

الواقعة الأولى عندما تمكنت الخدمات الأمنية المعينة على محطة سكة حديد سوهاج من ضبط المدعو عز الدين ص خ م، 30 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم دائرة مركز جزيرة شندويل وبحوزته 3 قطع الحشيش المخدر تزن حوالي 15 جرام، بمواجهة المتهم أقر بحيازته للمضبوطات بقصد التعاطي.

مصرع وإصابة 5 في مشاجرة لخلافات الجيرة

وجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومصابين بدائرة مركز طهطا وتبين أنها بين كل من طرف أول «سلامه م س خ»، 42 عاما، عامل متوفى إثر إصابته برش خرطوش بالصدر ونجل شقيقه «أيمن ح م س خ»، 27 عاما، عامل، مصاباً برش خرطوش باليد اليسرى وجرح رضي بفروة الرأس، وشقيقه حاتم ح م س - 24 عاما، عامل، وطرف ثان «جمال ع ا س»، 32 عاما، عامل، مصاباً برش خرطوش بالبطن من الناحية اليسرى، وتوفي أثناء نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، ونجل شقيقه «إسلام ي ا س»، 27 عاما، عامل، مصاباً جرح رضي بفروة الرأس وكدمات متفرقة بالجسم.

والطرفان أبناء عمومة ويقيمان بذات الناحية وتم ضبط طرفـي المشاجرة وبحوزة الثالث من الطرف الأول «بندقية خرطوش وطلقتان من ذات العيار» وبحوزة الثاني من الطرف الثاني بندقية خرطوش و3 طلقات من ذات العيار وقد تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر بالضرب وإطلاق أعيرة من سلاح خرطوش كان بحوزة المذكورين مما نتج عنه وفاة الأول من الطرف الأول والأول من الطرف الثاني وإحداث الإصابات المنوه عنها بسبب خلافات الجيرة.

مصرع طفل وحمارة أسفل عجلات قطار بطما

بينما بالواقعة الثالثة ورد لمركز طما بلاغا من ناظر محطة سكة حديد طما بأنه أثناء مرور القطار «الإسكندرية- الأقصر» تلاحظ لسائقه عبور أحد الصبية لشريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة، ممتطياً دابة «حمار» وتم إطلاق السرينة أكثر من مرة، ولم يستجب، ليتم دهسه ووفاته ونفوق الدابة، وتبين أنه يدعى «زياد م ع ع»، 14 عاما، طالب، ويقيم دائرة المركز.

وأفاد والده المدعو «محمود ع ع م»، 51 عاما، موظف، ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

مصرع طالب بحادث تصادم

وشهدت الواقعة الرابعة حادث تصادم ومتوفى بالطريق الزراعي بدائرة مركز أخميم بمحافظة سوهاج.

وتبين أنه أثناء سير السيارة ربع نقل قيادة المدعو «أشرف ف ا» سن 44 عاما، ويقيم دائرة قسم أول سوهاج، اختلت عجلة القيادة بيده واصطدم بالمدعو «يوسف ا ا ف» 12 عاما، طالب، ويقيم دائرة المركز حال عبوره الطريق، ما أدى لوفاته وأفاد والد المتوفى المدعو إدريس ا ف سن 55 موظف ويقيم بذات الناحية بمضمون ما تقدم و أفاد قائد السيارة بأنه أثناء سيره فوجئ بالمذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته.

وبتوقيع الكشف الطبي علي الجثه بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن سبب الوفاة " نزيف بالمخ أدي إلي هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية " ولا توجد شبهة جنائية

سجين يقتل آخر لخلاف على مكان النوم

بينما الواقعة الخامسة شهدها مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج عندما قام مسجون احتياطي بقضية سلاح بقتل مسجون اخر بقضية سلاح أيضا لحدوث خلاف بينهما على مكان النوم بحجرة الحجز وذلك باستخدام مقبض الباب الخشبي وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفي ساقلتة المركزي بمحافظة سوهاج.

ماس كهربائي يتسبب بحريق بشارع أسيوط سوهاج

وشهد شارع أسيوط سوهاج بمركز ومدينة سوهاج الواقعة السادسة عندما نشب حريق بإحدى كافتريات شارع أسيوط سوهاج بسبب ماس كهربائي وتم السيطرة على الحريق بواسطة وحدة الحماية المدنية.