المسلماني يتوقع توقف الحرب الروسية الأوكرانية بعد السيطرة على «الهلال»

أكد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي أحمد المسلماني أن روسيا تمكنت من رسم هلال في أوكرانيا من الشمال للشرق للجنوب، لافتًا إلى أن روسيا تسيطر على هذا الهلال، مشيرا إلى أنها تحاول القضاء على الجيوب الأوكرانية ليصبح كل الهلال روسيًا.

وأوضح المسلماني خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc»، المذاع عبر فضائية «dmc» أن روسيا تسيطر على شبه جزيرة القرم، وتسيطر على مقاطعة خيرسون ورفعوا العلم الروسي على كل المباني الحكومية والمرافق الأساسية، تمهيدًا لأن تنضم للاتحاد الروسي، مشددًا على أن الأمر تحول محاولة السيطرة إلى السيطرة الكاملة.

روسيا ستشغل ميناء ماريبول كميناء روسي

وأشار المسلماني إلى أن روسيا تمكنت من السيطرة على بحر آزوف وتحاول حاليا إزالة الألغام البحرية، على أن تُشغل ميناء ماريبول كميناء روسي بعدما كان ميناء أوكرانيا، لافتًا إلى أن الجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا أصبحت الجيوب الأوكرانية فيها أقل من بداية الحرب.

وأكد المسلماني أن الحرب الروسية الأوكرانية تشهد حربا مدفعية غير مسبوقة منذ الحرب العالمية الثانية، معتبرًا أن سلاح المدفعية رئيسي في هذه الحرب وأن المدفعية الروسية تضرب المدن الأوكرانية وتحولها لجحيم، لافتًا إلى أن الضرب مستمر 24 ساعة وتؤدي لتدمير المدن.

روسيا ستوقف الحرب بعد السيطرة على الهلال الأوكراني

ولفت المسلماني إلى أن أوكرانيا طلبت من ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية أسلحة مدفعية طويلة المدى مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن رفض مد أوكرانيا بمدفعية طويلة المدى حتى لا تصل نيرانها لروسيا وأنهم سيمدون القوات الأوكرانية بأسلحة قصيرة المدى يكفي مداها لداخل الحدود الاوكرانية.

وتوقع المسلماني أن توقف روسيا الحرب بعد إتمامها السيطرة على الهلال الأوكراني وأن يصبح هلالا روسيا بالكامل.